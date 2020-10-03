中秋連假第3天 南迴公路中午過後將出現返工車潮

今天是中秋連假第3天，台東各地交通順暢尚無車潮，不過，警方提醒，預估中午過後將會有一波返工車潮，主要為南迴公路南下車道，用路人可避開尖峰時段再上路。

大武警分局表示，南迴公路今天中午後，預估南下車道會有一波返工車潮，車流量將變大，易回堵路段包括金崙高架橋北端、395公里縮減道、森永隧道前及太麻里外環道路，這些路段會派機動警力進行疏導。

公路總局第三養護工程處表示，南迴公路南下台東往屏東、高雄方向，車流高峰將出現在中午12時至晚上8時，此外，台9線與台1線交會處北上往屏東、高雄方向，因匯入台26線北上車潮，預估將會形成車多。呼籲用路人上路前，應特別注意路況資訊，並多運用公路總局智慧化省道即時資訊服務網（ http://168.thb.gov.tw ）及收聽警廣即時路況。