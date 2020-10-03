連假燃油機車不能搭高雄渡輪？輪船公司：前鎮站有搭載

要前往高雄市旗津區遊玩的機車族，如果直接騎車前往，且騎的是燃油機車（加汽油），除了從過港隧道之外，可以到前鎮輪渡站搭渡輪，只是這裡的船次比鼓山輪渡站少，要查看渡輪輸運時間。

高雄輪船公司自2016年開始，只要3天以上連假，即規定加汽油的機車在一定時間內不能搭鼓山、旗津之間的渡輪，輪船公司總經理翁佳彬表示，這是為了減少空汙，所以乘客量最大的鼓、旗渡輪在有3天以上連假的大假日，禁止燃油機車上渡輪，但旗津居民不在此限。

中秋連假4天，這項禁令按往例實施，輪船公司也在鼓山輪渡站、旗津輪渡站掛出告示，但仍有許多機車族遊客到了鼓山輪渡站才知道只有電動機車和腳踏車能上渡輪。

翁佳彬建議連假期間要到旗津的機車族，可以把燃油機車停在輪渡站附近，自己搭船到旗津，到了旗津可步行或租用當地交通運具代步。

翁佳彬表示，如果機車族仍希望騎自己車到旗津，但不想經過過港隧道，可以到位在前鎮區新生路的前鎮 輪渡站搭渡輪，那裡的乘客較少且以附近居民較多，所以未限燃油機車登船；不過，前鎮輪渡站的渡輪全天往返共有44班，不像鼓山、旗津之間不斷對開， 因此要到前鎮搭渡輪的機車族要查看一下各個登船時間。