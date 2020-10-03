影／西子灣2隻遭鯊咬的海豚擱淺 岸巡五隊即刻救援

高雄西子灣海水浴場今天凌晨1點多有民眾發現鯨豚擱淺，海巡署南部分署第五岸巡隊第二機動巡邏站派員馳援，並通報海洋保育署、高雄市海洋局及成功大學海洋生物及鯨豚研究中心人員協助，一行人抵達後在西子灣南岬頭沙灘發現兩隻海豚，經扶正並以濕布覆蓋後送往台南四草鯨豚搶救站治療。

岸巡人員表示，兩隻擱淺的海豚尚有生命跡象，傳送影像由成大海洋生物及鯨豚研究中心人員協助判別，依外觀研判應是幼年花紋海豚。這兩隻海豚身長約2公尺，身上都有達摩鯊咬痕，可能因此受傷而擱淺。

在鯨豚研究中心人員指導下，海巡人員將擱淺的兩隻受傷海豚扶正，避免氣孔進水，並用濕毛巾澆灌海水保濕，至清晨吊車抵達現場，再運送交由研究中心人員緊急送往台南四草鯨豚搶救站治療。

受傷擱淺的花紋海豚，俗名是「和尚頭」，成體身長可達3.8公尺，重400公斤，這種海豚分布在台灣全島海域，體表有一條條灰白刮痕，額隆前方有深摺，是最大的特徵。