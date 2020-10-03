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台東南迴沙灘神秘裝置藝術 意外見識到「高手在人間」
台東南迴沙灘上，近日出現神秘的漂流木裝置藝術，看似簡單的把漂流木立起，卻令人超有感，遊客看了都驚奇，原以為是藝術家的創作品，結果這些漂流木裝置竟是出自一群清潔海漂垃圾的工人，他們利用休息空檔之餘，自行娛樂，意外見識到「高手在人間」。
「覺得漂流木好看，就立在沙灘上。」清潔工林新進說，沙灘上很多漂流木，造型特別的，就把它立起來看看，沒什麼想法，反正休息時間閒著也是閒著，就當作娛樂，同事也覺得好玩，每到一個地方休息的時候，大家就來東弄西搞，開心就好。
這些立在南迴沙灘上的漂流木，乍看之下其實沒什麼特別之處，就只是把漂流木立起來，但隨著周圍環境的變化，就給人一種非常列的藝術氛圍，不知情的情況下，都誤以為是哪個藝術家的即興創作，遊客看了都超有FU！驚奇到說：「勝過不少裝置藝術」。
10名海漂垃圾清潔工，是台東林區管理處配合中央推動「向海致敬海岸清潔維護計畫」所委外雇工，從今年6月份起展開為期半年的清理南迴海岸垃圾工作，截至9月底他們已清出各式垃圾達15萬公斤。清潔工班頭劉守智說，「海灘乾淨了，就是最美的藝術了」。
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