人車分流奏效 高雄鼓山旗津渡輪遊客增、候船時間反減

高雄市鼓山、旗津之間的渡輪在中秋連假前兩天少見以前大排長龍景象，但高雄輪船公司統計，這兩天搭船的人次比平常的假日多，都在兩萬多人次以上。輪船公司總經理翁佳彬表示，中秋連假首次採「人車適時分流」的措施，因此大減民眾候船時間。

翁佳彬表示，中秋連假第一天，鼓、旗之間的渡輪載客量2萬多人次，第二天逾2萬2000人次，都比平常的假日多，平常假日平均約1萬6000多人次；往返旗津、鼓山的遊客增加，與正在旗津舉辦的黑沙玩藝節應有關係，以往只要旗津有活動，搭船的人就比平常多。

翁佳彬表示，雖然前兩天到旗津的人增加，可是遊客候船時間縮短，最多等一班航次的時間就可搭到船，不像以前一等就要半小時，這與這次假期首次採用的渡輪調度方式有關。

他說，輪船公司根據以往年連假的輸運經驗，面對中秋連假，4艘渡輪全數出動輸運，其中一艘較小型的只載乘客、不載機車，而且在候船人數較多時，機動調度這艘較小型的渡輪，加快輸運速度。

他表示，鼓山、旗津之間的渡輪載客和機車，搭載機車時，上下船的時間會拉長，而且載運的人數會減少；如果同時載機車和乘客，一艘船可輸運70人到100人，如只有載乘客，一趟可輸運150人。

中秋連假前兩天，往返鼓、旗的遊客感受到「不太需要等太久」的候船經驗。翁佳彬表示，預計今天和明天到旗津遊玩的人很可能比前兩天多，輪船公司會全力以赴。