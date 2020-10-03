因應萊豬衝擊 高市豬農10月底前可至農會領消毒劑

因應明年開放含萊克多巴胺豬肉進口，高雄市農業局推出3方案協助豬農改善飼養環境，提振競爭力，即日起到10月31日止先對轄內457處養豬場全面發放消毒劑，豬農可在豬場所在地的農會就近領取。

儘管含萊克多巴胺的肉品僅占國內市場1%，比例極低，但國內豬農對於萊豬開放進口後帶來的衝擊仍存在許多疑慮 ，高雄市政府為此超前部署，陸續推出各項措施力保肉品產業競爭力，第一步即發放消毒劑，加強豬隻防疫。

農業局代理局長王正一表示，防疫需持之以恆，全面管控，養豬業者除定期為豬隻施打疫苗外，還需加強牧場周圍環境清潔，並杜絕蚊蟲孳生，萬一發現豬隻異常死亡，即應儘速通報動物防疫單位派員處置。