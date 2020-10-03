「森林中圖書館」開館1個月湧16萬人 借閱預約排到明年5月

被喻為「森林中圖書館」屏東縣立總圖書館歷時2年整建，今年9月下旬重新啟用後，開館1個月，進館人次湧入16萬人次，借閱率大增，青少年喜愛看的書籍，漫畫類的有6到8人預約，預估要明年5月才可以借到，縣府持續擴充書籍，每周有1千冊新書上架。

屏東縣立總圖書館歷時2年整建，重新開幕後，被喻為「森林中的圖書館」，綠蔭環繞，黑白建築新舊對比，讓人耳目一新，更成為熱門的景點，還有外縣市的民眾來朝聖，屏東縣民對新的圖書館特別有感，開館至今1個月，湧入進館人數超過16萬人次。

湧入人潮也讓圖書館借閱率大增，每到晚間，不少學生們到圖書館內安靜自修，幾乎座位都是滿的。文化處統計，今年8月28日開館到9月27日，0到17歲的借閱人次有3409人次，借閱冊數1萬6384冊，同時期，不分年齡借閱人次1萬4588人次，借閱冊數5萬9619冊，0到17歲借閱人次約占5分之一。

館方人員觀察，縣立總圖重啟後，改變以往閱讀習慣，以往到圖書館大眾會先設定好要找哪些類型的書籍，現在大多是來到圖書館後，逛圖書館樓層時，看到喜愛的書籍來借閱。

圖書館也推手機下載屏東縣公共圖書館APP，不用辦借書證，手機下載APP輸入設定後，就可以行動借閱，增加親近性。

圖書館借閱書籍期限28天，近期許多書籍回到圖書館內，圖書館志工們也忙碌著整書上架，新書借閱期限14天。熱門書籍包括「屁屁偵探」系列的讀本、「鬼滅之刃」等，有6到8人預約，圖書館持續每周有1千冊新書上架。