肌萎症生命鬥士張恆鈞病逝 高師大同學難忘他的堅毅

因罹患肌萎症、曾被醫師預言活不過18歲的2005年總統教育獎特別獎得主張恆鈞，雖憑著超強意志力活出精彩，但仍不敵疾病摧殘，已於9月30日因器官衰敗，走完33年人生路，家人及師長、同學哀痛惋惜。他的告別式訂10月9日在高雄市立殯儀館舉行。

張恆鈞病逝，他母親陳台秀在臉書PO文，向高師大數學系同學宣布這項這沈痛的訊息，盼同學屆時相送一程。

張恆鈞是裘馨氏肌肉萎縮症患者，4歲發病，醫師曾預言活不過18歲，但他不但完成高師大數學系學業，2005年還獲得總統教育獎特別獎及周大觀文教基金會全球熱愛生命獎章。

他因患肌肉萎縮症，每晚痛到無法成眠，每天與身體疼痛對抗，並靠呼吸器維生，不過他意志堅強，從電視國家地理及探索頻道汲取新知，還透露，如果不是疾病纏身，最想當國家地理頻道主持人。

在高師大老師及同學眼中，從未放棄過生命的張恆鈞，是位生命的勇者 ，雖每天帶著呼吸器維生，也不放棄學習。今年6月他病情生變，醫師建議住院，張恆鈞不想，沒想到9月間突然惡化，一度進加護病房救回，上月30日仍告不治。