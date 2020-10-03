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他暖心善舉 路口、急轉彎處裝置爆閃燈 警示夜歸人

聯合報 / 記者劉星君／屏東縣即時報導
屏東縣內埔警分局長蔡耀順（左）與交通組長巴龍祥（右），很感謝「陳先生」陳信志（中）暖心協助裝設路口爆閃燈。記者劉星君／攝影
屏東縣內埔警分局長蔡耀順（左）與交通組長巴龍祥（右），很感謝「陳先生」陳信志（中）暖心協助裝設路口爆閃燈。記者劉星君／攝影

屏東縣幅員遼闊，鄉下地區的巷弄、支道、急轉彎處等容易發生交通事故，屏東縣內埔警分局啟動「光明燈計畫」裝設爆閃燈警示夜歸人，啟動計畫同時，轄內「陳先生」早已暖心協助裝置爆閃燈3年多，「陳先生」為人低調，連業務承辦人也沒見過，僅看過照片，只有電話、LINE聯繫，中秋節當天，警方在路上巧遇「陳先生」，陳先生靦腆說，「裝爆閃燈，希望降低車禍」。

這名「陳先生」是陳信志，66歲的他，去年退休，他早在12年前，開始做「南無阿彌陀佛，注意左右來車」、「慢」的警示牌，3年多前在路口、急轉彎處設置「爆閃燈」，爆閃燈設置位置，從高樹、枋寮到恆春，約有150處，200多顆爆閃燈，以內埔分局轄區最多約有7、80處，高雄大寮、小港他也有裝。

陳信志每天清晨3時，騎機車巡視裝置的爆閃燈還有沒有電，白天出門開著小貨車，貨車載電焊機、焊接工具、爆閃燈、電池等，開始更換維修，「裝了爆閃燈，要注意有沒有電，維持運作，不能裝了就不理！」

中秋節當天，警方在萬巒附近發現陳先生的小貨車，陳先生低調，連業務承辦人都沒有見過，只有看過照片，趕緊追上前去，陳信志說，平常出來更換電池，新的電池可用兩三個月，爆閃燈他會裝在路口、急轉彎處。

陳信志本身從事焊接工作，去年退休，他說，人生短短幾十年，替社會多做一些，希望能幫助別人不要發生車禍。除了幫忙裝爆閃燈外，他也會送交通錐給分局。

內埔分局說，分局今年9月啟動「光明燈計畫」，轄區9個分駐所提報轄內昏暗的易肇事路段，9月已經裝設41處路口、55個爆閃燈，爆閃燈裝設，涵蓋光線較不足的鄉道、易發生事故的彎道。

內埔警分局長蔡耀順說，感謝陳先生熱心協助，夜間用路人發生的車禍，常是無法彌補的死亡事故，肇因研判多為視線不良，抑或精神不濟，若在彎道、在鄉道，能有盞爆閃燈警示，或許可避免，「點亮一盞燈給夜歸的你」，希望能有效防制轄區交通事故。

屏東縣陳信志暖心協助裝設路口爆閃燈，每天清晨3時騎機車巡視爆閃燈有沒有正常運作，裝爆閃燈希望能降低車禍事故，提醒用路人。記者劉星君／攝影
屏東縣陳信志暖心協助裝設路口爆閃燈，每天清晨3時騎機車巡視爆閃燈有沒有正常運作，裝爆閃燈希望能降低車禍事故，提醒用路人。記者劉星君／攝影
屏東縣內埔警分局長蔡耀順（左二）與交通組長巴龍祥（右二）、巡官呂明龍（左一）、員警沈振杰（右一），很感謝「陳先生」陳信志（中）暖心協助裝設路口爆閃燈。記者劉星君／攝影
屏東縣內埔警分局長蔡耀順（左二）與交通組長巴龍祥（右二）、巡官呂明龍（左一）、員警沈振杰（右一），很感謝「陳先生」陳信志（中）暖心協助裝設路口爆閃燈。記者劉星君／攝影
屏東縣內埔警分局長蔡耀順（左）與交通組長巴龍祥（右），很感謝「陳先生」陳信志（中）暖心協助裝設路口爆閃燈。記者劉星君／攝影
屏東縣內埔警分局長蔡耀順（左）與交通組長巴龍祥（右），很感謝「陳先生」陳信志（中）暖心協助裝設路口爆閃燈。記者劉星君／攝影
屏東縣內埔警分局長蔡耀順（左二）與交通組長巴龍祥（右二）、巡官呂明龍（左一）、員警沈振杰（右一），很感謝「陳先生」陳信志（中）暖心協助裝設路口爆閃燈。記者劉星君／攝影
屏東縣內埔警分局長蔡耀順（左二）與交通組長巴龍祥（右二）、巡官呂明龍（左一）、員警沈振杰（右一），很感謝「陳先生」陳信志（中）暖心協助裝設路口爆閃燈。記者劉星君／攝影

事故 中秋節 屏東縣

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