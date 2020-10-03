他暖心善舉 路口、急轉彎處裝置爆閃燈 警示夜歸人

屏東縣幅員遼闊，鄉下地區的巷弄、支道、急轉彎處等容易發生交通事故，屏東縣內埔警分局啟動「光明燈計畫」裝設爆閃燈警示夜歸人，啟動計畫同時，轄內「陳先生」早已暖心協助裝置爆閃燈3年多，「陳先生」為人低調，連業務承辦人也沒見過，僅看過照片，只有電話、LINE聯繫，中秋節當天，警方在路上巧遇「陳先生」，陳先生靦腆說，「裝爆閃燈，希望降低車禍」。

這名「陳先生」是陳信志，66歲的他，去年退休，他早在12年前，開始做「南無阿彌陀佛，注意左右來車」、「慢」的警示牌，3年多前在路口、急轉彎處設置「爆閃燈」，爆閃燈設置位置，從高樹、枋寮到恆春，約有150處，200多顆爆閃燈，以內埔分局轄區最多約有7、80處，高雄大寮、小港他也有裝。

陳信志每天清晨3時，騎機車巡視裝置的爆閃燈還有沒有電，白天出門開著小貨車，貨車載電焊機、焊接工具、爆閃燈、電池等，開始更換維修，「裝了爆閃燈，要注意有沒有電，維持運作，不能裝了就不理！」

中秋節當天，警方在萬巒附近發現陳先生的小貨車，陳先生低調，連業務承辦人都沒有見過，只有看過照片，趕緊追上前去，陳信志說，平常出來更換電池，新的電池可用兩三個月，爆閃燈他會裝在路口、急轉彎處。

陳信志本身從事焊接工作，去年退休，他說，人生短短幾十年，替社會多做一些，希望能幫助別人不要發生車禍。除了幫忙裝爆閃燈外，他也會送交通錐給分局。

內埔分局說，分局今年9月啟動「光明燈計畫」，轄區9個分駐所提報轄內昏暗的易肇事路段，9月已經裝設41處路口、55個爆閃燈，爆閃燈裝設，涵蓋光線較不足的鄉道、易發生事故的彎道。