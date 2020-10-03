熱鬧！ 左營萬年季今晚火獅駐駕 明晚孔廟前攻炮城

高雄市左營萬年季今天晚間火獅出巡駐駕，從元帝廟出發到清水宮，吸引很多民眾前往祈福。主辦萬年季民政局表示，明（3）日晚間7時30分將在孔廟前廣場舉辦萬年季另一項 傳統「攻炮城」，喜歡民俗傳統的民眾不要錯過了。

萬年季的傳統火獅駐駕，今天從元帝廟出發往清水宮、啟明堂與慈濟宮，祈福的民眾將心願填在祈福卡上，讓火獅將眾願帶到天上。

今年首創的「光耀蓮潭水陸展演」，每天晚上6時30分在清水宮廣場進行，今晚有藝陣文化，舞者化身為祈福仙子，帶出熱力；主舞台上是特別節目「懷舊金曲之夜」，多位實力派歌星以懷舊曲目和民眾一起找回年輕的美好記憶。