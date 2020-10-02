中秋連假2天高雄景點不擁擠 燃油機車仍不准上渡輪

中秋連假第二天，高雄市景點的人潮仍不如預期，旗津渡輪依然和第一天差不多，不太需要排隊。不過，渡輪每天上午11時到下午5時禁燃油機車上船，只有電動機車和腳踏車能搭渡輪往返旗津、鼓山，不少不知情的機車騎士到了入口才知規定，敗興離去。

面對4天中秋連假，高雄市交通局本預估較靠近市區的旗津、西子灣、駁二、壽山等可能會湧入人潮，高雄捷運公司也有機動增加班次的準備，但兩天連假下來，這些景點的人潮還不到擁擠的地步。

今天的鼓山輪渡站候船要到旗津的遊客，隊伍數度延到室外，但一班渡輪即可搭載逾3分之2，部分候船的遊客覺得不是等太久，還可以接受。

往返鼓山、旗津的渡輪可以搭載機車，但連假每天上午11時到下午5時，只有電動機車和腳踏車可以上船，加汽油的機車不能搭船，許多想到旗津一遊的機車騎士到了機車入口才知不能搭船，只好掉頭離開。

這兩天連假，高雄捷運公司照一般假日班次行駛，都沒有到增加班次、縮短班距的地步，捷運公司初估這兩天的乘客人次，比去年同期要少一些，可能還是受疫情影響，出門的人少了。

壽山動物園從10月1日起到年底免收門票，但是這兩天入園人次並沒有因此大幅增加，1日全天約有4000多人次，今天稍多一些，也約有5、6000人次。