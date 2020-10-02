墾丁秋節連假一房難求 一路暢通用路人驚喜交雜

中秋連假第2天，用路人預期會塞爆往台東和屏東墾丁的省道台1線枋寮段南下車道，今天一路順暢，警方也撤除調撥車道，屏鵝公路平均車速逾60公里，通往台東的台9線獅子鄉段車多但未塞車，入夜後的墾丁大街，因採單行道分流，未出現車流回堵；離島小琉球首日登島逾萬人，今天雖降到60航次的7775人，但東琉碼頭等候交通船的人龍仍絡繹不絕。

墾丁核心區旅宿店前兩天多滿房，區外也有七成水準，在地觀光業者觀察，今天墾丁各景區和遊憩沙灘的人潮雖較首日多，但還是不及端午連假和暑假，今天人潮較首日多，研判單日往返的散客多，秋節首日民眾習慣留在家裡和親友聚餐烤肉，選在今天和明天出來玩；小琉球民宿業者說，今年秋節連假和雙十國慶距離近，會分散客源，不致於每日萬人登島，研判後兩天假日也有單日7000人的水準。