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墾丁秋節連假一房難求 一路暢通用路人驚喜交雜
中秋連假第2天，用路人預期會塞爆往台東和屏東墾丁的省道台1線枋寮段南下車道，今天一路順暢，警方也撤除調撥車道，屏鵝公路平均車速逾60公里，通往台東的台9線獅子鄉段車多但未塞車，入夜後的墾丁大街，因採單行道分流，未出現車流回堵；離島小琉球首日登島逾萬人，今天雖降到60航次的7775人，但東琉碼頭等候交通船的人龍仍絡繹不絕。
墾丁核心區旅宿店前兩天多滿房，區外也有七成水準，在地觀光業者觀察，今天墾丁各景區和遊憩沙灘的人潮雖較首日多，但還是不及端午連假和暑假，今天人潮較首日多，研判單日往返的散客多，秋節首日民眾習慣留在家裡和親友聚餐烤肉，選在今天和明天出來玩；小琉球民宿業者說，今年秋節連假和雙十國慶距離近，會分散客源，不致於每日萬人登島，研判後兩天假日也有單日7000人的水準。
屏南往台東和墾丁必經的交通樞紐台1線枋寮鄉水底寮，昨天南下有3萬車次，今天估計降到2萬多；警方提醒，北返車潮明、後天將湧現，交通尖峰時段在下午2時至傍晚，由於假日常有汽車違規行駛機慢車道造成道路壅塞，今年首次採取實體分隔交通錐，直到國慶連假收假，第1段為438公里（博愛橋路段）至437公里（三叉路口），第2段為453公里（枋山大橋段）至447公里（內獅路口），於外快車道與機慢車道間設置交通錐加連桿，形成實體分隔。
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