葉毓蘭調侃川普夫妻確診新冠 朱學恒：國民黨自爆彈
美國總統川普夫妻今天確診得到新冠肺炎，引起全球震撼。國民黨不分區立委葉毓蘭也在臉書「立法委員葉毓蘭」貼文，以英文強調遺憾川普和夫人被檢測為陽性，希望美國總統專機「空軍一號」可飛往台北，因為台灣可以幫助，我們會照顧好一切....。葉毓蘭的貼文吸引二百多名網友留言，但大多數認為葉毓蘭身為國會議員不該拿他國元首健康嘲諷，「寫這種酸文有什麼幫助」？
葉毓蘭英文原文和中文翻譯如下：
Dear President Trump,
We are sorry to hear that you and the First Lady were tested positive for COVID-19.
Please remember that Taiwan can help. Just fly the Air Force One to Taipei and we will take care of everything. Be sure you will be tested negative for Chinese virus cannot survive here in Taiwan.
Again, Taiwan can help.
Yours truly.
Xxxx
親愛的特朗普總統,
我們很遺憾地聽到您和第一夫人因新型冠狀病毒被檢測為陽性.
請記住台灣可以幫忙. 空軍一號飛往台北, 我們會照顧好一切. 確保你將接受中國病毒檢測, 在台灣無法存活.
再說一遍, 台灣可以幫忙.
你的真的.
Xxxx
有網友幫忙解釋，葉毓立委貼文，是指台灣新冠肺炎檢驗都是陰性，才請川普夫妻來台灣，新冠肺炎檢驗能從陽性變成陰性。但大多數網友認為，葉毓蘭身為國會議員，不該拿他國元首健康調侃，有失外交禮節。且「 Trump」採用大陸翻譯的「特朗普」而非台灣常用的「川普」也怪怪的；第一線防疫人員辛苦守護國人健康，立委不該把他們的付出當成笑話，對防疫人員不公平。
網紅朱學恒也批評，不分區立委拿川普夫妻染病，對國際間發英文開玩笑，真是國民黨百年以來最棒的自爆炸彈...，江啟臣不知道會不會吃烤肉掉眼淚啊？
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