熱血長榮大學觀光系師生 深入六龜寶來助地方創生

國內各大學落實大學社會責任，相繼前進偏鄉協助地方創生，台南長榮大學觀光與餐飲管理學系師生長年推動高雄六龜寶來地觀光及產業發展，開發出「寶來梅創意料理」及「寶來梅周製飲料」等產品，讓在地物產大大加值。也完成「寶來自然文化之旅」電子摺頁，透過科技之窗讓大家看見六龜的不一樣。

高雄寶來蘊藏豐富生態環境，農村景致如畫，這幾年成為「農村體驗」勝景，十八羅漢山、新威森林公園、賞梅步道、金煌芒果、鑽石蓮霧等許多自然環境及產業資源，都深受遊客喜愛。

11年前，以溫泉區著稱的六龜寶來地區遭莫拉克風災重創，但居民展現無比韌性，胼手胝足重建家園，長榮大學的林千琪老師深受感動，帶著觀光與餐飲管理學系學生們深入六龜寶來，一方面走讀地方風土民情，另也結合所學協助地方開發。一行人將寶來地區的自然資源及傳統人文，製造成電子摺頁，這項以在地人說在地事的創意，可望成為行銷寶之美的利器。

高雄市政府農業局代理局長王正一表示，近年六龜以社區為發展據點，投入各項軟硬體建置，像寶來人文共享空間、新開部落、中興社區都營造出樂活的周邊環境，最近推出的山茶農業體驗，就很夯。