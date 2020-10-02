八八風災11年 屏東修訂條例開放集體遷村部落申請自建

八八風災後，屏東縣受風災影響的部落遷居到永久屋，屏東縣共興建1320幢永久屋，然而當時沒有獲核配的村民，希望能與部落集體生活，屏東縣府原民處修正「屏東縣莫拉克颱風災後民間團體興建原住民族部落住宅管理自治條例」，上周議會臨時會通過，條例名稱修正，開放集體遷村部落族人申請自建部落住宅，但前提是永久屋基地須還有相關空地，縣府最快10中旬公告。

八八風災11年，屏東縣有7個永久屋基地，18個部落遷居到永久屋基地。風災後在分配永久屋房舍，為讓未符合申請資格的族人也能取得居住權，保持部落完整性，屏東縣府提出集體遷村方案並經中央核定，部落有八成以上居民同意適用，18個部落有8個部落採集體遷村方案。

採集體遷村方案的8個部落分別為，霧臺鄉阿禮、吉露、好茶部落；瑪家鄉的瑪家部落；泰武鄉的泰武部落；三地門鄉大社部落；牡丹鄉的高士、中間路部落，共237戶。

原民處指出，永久屋居住超過10年，陸續接獲部落反應，當年仍有未獲核配的族人想到永久屋基地生活，縣府基於尊重部落完整性與實際需求下，提出修正自治條例。

條例現行名稱「屏東縣莫拉克颱風災後民間團體興建原住民族部落住宅管理自治條例」，條例名稱修正為「屏東縣莫拉克颱風災後重建原住民族聚落內住宅管理自治條例」，並新增開放集體遷村部落族人申請自建原住民部落住宅，申請者自行籌措財源，建築數量需提報縣府核定，永久屋不能買賣。

原民處初步統計，有自建需求者約有上百戶，根據修訂後條例，永久屋基地中僅長治百合的阿禮、吉露部落有增建空間。原民處指出，修正的條例議會通過，最快10月中旬公告實施，屆時會與部落說明。