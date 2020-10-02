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林園汕尾「遊汕玩水」活動起跑 打卡有機會抽中魚產品

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄林園汕尾漁港附近的彩繪壁面。圖／高市府海洋局提供
高雄林園汕尾漁港附近的彩繪壁面。圖／高市府海洋局提供

高雄林園汕尾漁港推廣水上風帆水域運動，社區近年在林園區公所與工業區廠商贊助下，陸續完成多面彩繪壁面，本月起高市府海洋局在汕尾漁港推出「遊汕玩水」活動，內容包含輕旅行與帆船體驗，10月在此打卡可參加抽獎，若傳照參加攝影比賽，有機會獲得獎金2000元與當地漁獲當獎品。

「遊汕玩水」內容包含汕尾漁港輕旅行及汕尾國小帆船水域體驗活動。輕旅行部分，10月17與18日，將由紅樹林保育學會理事長蘇文華親自導覽，帶領遊客認識漁港濕地生態與在地漁業。帆船體驗部分，10月24日與25日，將由汕尾國小專業教練與小朋友登場示範，邀請大家來汕尾觀看操帆、下水操作OP帆船、SUP與獨木舟等水上活動。

另有打卡抽獎以及攝影比賽已經從昨天開始，市府海洋局指出，每周抽出兩名打卡遊客贈送特色漁獲。詳情可至臉書粉絲驗「市境之南．遊汕玩水」粉絲頁了，或電洽執行單位台灣經濟研究院南台灣專案辦公室07-2620898詢問報名訊息。

林園汕尾漁港「遊汕玩水」活動內容與行程。記者徐白櫻／翻攝
林園汕尾漁港「遊汕玩水」活動內容與行程。記者徐白櫻／翻攝
高雄林園汕尾漁港附近的彩繪壁面，彩繪主題以卡通人物或海洋生物為主。圖／高市府海洋局提供
高雄林園汕尾漁港附近的彩繪壁面，彩繪主題以卡通人物或海洋生物為主。圖／高市府海洋局提供
高雄林園汕尾漁港景色。圖／高市府海洋局提供
高雄林園汕尾漁港景色。圖／高市府海洋局提供
「遊汕玩水」散步地圖。記者徐白櫻／翻攝
「遊汕玩水」散步地圖。記者徐白櫻／翻攝
高雄林園汕尾漁港曾經是高雄重要的沿近海漁業港口，典型河口港特性導致泊地容易淤積。圖／高市府海洋局提供
高雄林園汕尾漁港曾經是高雄重要的沿近海漁業港口，典型河口港特性導致泊地容易淤積。圖／高市府海洋局提供

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