林園汕尾「遊汕玩水」活動起跑 打卡有機會抽中魚產品

高雄林園汕尾漁港推廣水上風帆水域運動，社區近年在林園區公所與工業區廠商贊助下，陸續完成多面彩繪壁面，本月起高市府海洋局在汕尾漁港推出「遊汕玩水」活動，內容包含輕旅行與帆船體驗，10月在此打卡可參加抽獎，若傳照參加攝影比賽，有機會獲得獎金2000元與當地漁獲當獎品。

「遊汕玩水」內容包含汕尾漁港輕旅行及汕尾國小帆船水域體驗活動。輕旅行部分，10月17與18日，將由紅樹林保育學會理事長蘇文華親自導覽，帶領遊客認識漁港濕地生態與在地漁業。帆船體驗部分，10月24日與25日，將由汕尾國小專業教練與小朋友登場示範，邀請大家來汕尾觀看操帆、下水操作OP帆船、SUP與獨木舟等水上活動。