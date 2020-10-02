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基隆城隍爺今日巡發3千鹹光餅壓驚 潮州城隍12家將走秀

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆城隍爺今日巡發3千鹹光餅，潮州城隍12家將現場走秀。記者游明煌／攝影
基隆城隍爺今日巡發3千鹹光餅，潮州城隍12家將現場走秀。記者游明煌／攝影

雞籠城隍文化祭曁203年安座大典活動城隍日巡遶境，今天下午登場，基隆護國城隍廟將準備3000份鹹光餅，現場發給大小朋友壓驚，民眾搶著拿餅保平安，潮州城隍12家將現場走秀演出，並幫民眾祭改祈福，城隍廟也讓信徒現場鑽轎腳保平安。

基隆護國城隍廟準備3000份鹹光餅，沿途發放給信眾及遊客，場面相當熱鬧，廟方還特別製作極具特色，重達180公斤的鹹光餅模型車，十分逼真，希望把傳統文化延續下去，並為基隆祈福，希望百姓平安健康。

雞籠城隍文化祭下午1點開始，城隍廟出發至慶安宮、奠濟宮，所到之處有不少人潮。廟方特別邀請國家口罩隊製作不同顏色城隍國旗醫療口罩，讓參與城隍文化祭所有信徒、隨香民眾、工作人員，參與祈福活動時，也能配合政府防疫，全程戴口罩。

雞籠城隍文化祭暨護國城隍203年安座大典，因配合政府做防疫工作，今年城隍文化祭相關藝文與遶境活動，特別擲杯請示城隍爺如何辦理，擲杯結果城隍爺8杯聖杯指示定案，今年夜巡取消，日巡遶境改海洋廣場定點祈福。中元祭後，依傳統民間信仰，關鬼門後仍會有調皮搗蛋的遊魂留戀人間，城隍爺率眾神將驅趕返回，保佑民眾平安，重要習俗是會發鹹光餅，很多民眾都會搶著拿保平安。

基隆城隍爺今日巡發3千鹹光餅，潮州城隍12家將現場走秀。記者游明煌／攝影
基隆城隍爺今日巡發3千鹹光餅，潮州城隍12家將現場走秀。記者游明煌／攝影
基隆城隍爺今日巡發3千鹹光餅，潮州城隍12家將現場走秀。記者游明煌／攝影
基隆城隍爺今日巡發3千鹹光餅，潮州城隍12家將現場走秀。記者游明煌／攝影

城隍廟 遶境 口罩

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