聽新聞
test
0:00 / 0:00
基隆城隍爺今日巡發3千鹹光餅壓驚 潮州城隍12家將走秀
雞籠城隍文化祭曁203年安座大典活動城隍日巡遶境，今天下午登場，基隆護國城隍廟將準備3000份鹹光餅，現場發給大小朋友壓驚，民眾搶著拿餅保平安，潮州城隍12家將現場走秀演出，並幫民眾祭改祈福，城隍廟也讓信徒現場鑽轎腳保平安。
基隆護國城隍廟準備3000份鹹光餅，沿途發放給信眾及遊客，場面相當熱鬧，廟方還特別製作極具特色，重達180公斤的鹹光餅模型車，十分逼真，希望把傳統文化延續下去，並為基隆祈福，希望百姓平安健康。
雞籠城隍文化祭下午1點開始，城隍廟出發至慶安宮、奠濟宮，所到之處有不少人潮。廟方特別邀請國家口罩隊製作不同顏色城隍國旗醫療口罩，讓參與城隍文化祭所有信徒、隨香民眾、工作人員，參與祈福活動時，也能配合政府防疫，全程戴口罩。
雞籠城隍文化祭暨護國城隍203年安座大典，因配合政府做防疫工作，今年城隍文化祭相關藝文與遶境活動，特別擲杯請示城隍爺如何辦理，擲杯結果城隍爺8杯聖杯指示定案，今年夜巡取消，日巡遶境改海洋廣場定點祈福。中元祭後，依傳統民間信仰，關鬼門後仍會有調皮搗蛋的遊魂留戀人間，城隍爺率眾神將驅趕返回，保佑民眾平安，重要習俗是會發鹹光餅，很多民眾都會搶著拿保平安。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言