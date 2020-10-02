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陳中和紀念館落成百年 清風朗朗親子音樂饗宴今晚登場

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
星星王子打擊樂團與那瑪夏國中歌謠隊，今晚演奏前合影。圖／陳中和翁慈善基金會提供
星星王子打擊樂團與那瑪夏國中歌謠隊，今晚演奏前合影。圖／陳中和翁慈善基金會提供

慶祝高雄首座巴洛克式洋房落成百周年，財團法人陳中和翁慈善基金會今晚將在陳中和紀念館舉辦「清風朗朗，餘慶天籟」親子音樂饗宴，安排星星王子打擊樂團，那瑪夏國中歌謠隊與豎琴大師管伊文演出，以音樂為這座走入新世紀的歷史建築，開啟另段美好的百年時光。

這場音樂會以新住民、獨居老人、身心障礙者等弱勢群眾為邀請對象，雖未開放一般民眾參加，大家仍可透過直播如臨現場，同步分享音樂的美好，網址為https://www.facebook.com/1876024735970291/live/

已有百年歷史的陳中和紀念館繼9月19日「世界古蹟日」舉辦百年落成音樂會後，續在中秋連假第二天舉辦第二發「親子音樂饗宴」。邀請由類自閉症患者組成的星星王子打擊樂團及那瑪夏國中歌謠隊同台，倡導文化參與平權的精神，讓這場音樂會不單是一場古宅紀念音樂會，而更富社會教育意義。

畢業於維也納音樂院的管伊文老師也共襄盛舉，他表示，音樂是因為關懷與分享而存在，有著拉近人我距離，安住心靈的魔力。

其中創社逾20年的那瑪夏國中傳統歌謠社，是布農族八部合音、卡那卡那富族及沙阿魯娃族的歌謠的最佳傳唱者 ，107年起與高雄醫學大學「大學社會責任在地實踐計畫團隊」（USR）結成伙伴關係。雙方長期合作，讓山上孩子的音樂天份在各角落被看見。

兼任陳中和基金會董事的高醫大董事長陳建志，特為那瑪夏超越文字意涵的對話旋律，取名為：「Namash-a-capella」。這次，Namash-a-capella即在陳中和紀念館百年落成親子音樂饗宴公開首演。

今晚包括文化部李永得夫婦、國策顧問賴春生、中研院士曾志朗及高雄市多位局處首長都將躬逢其盛。

為慶祝高雄第一座巴洛克式洋房百年落成，財團法人陳中和翁慈善基金會今晚舉辦親子音樂饗宴。圖／陳中和慈善基金會提供
為慶祝高雄第一座巴洛克式洋房百年落成，財團法人陳中和翁慈善基金會今晚舉辦親子音樂饗宴。圖／陳中和慈善基金會提供

那瑪夏 音樂會 紀念館

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