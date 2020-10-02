聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄好客輕旅季開幕 10月起至年底推出18場次客庄旅程
高雄市客委會串聯各地客庄業者推出「雄好客！高雄好客輕旅季」系列活動，今天上午在美濃客家文物館開幕，從今天起至年底，輕旅季行程涵蓋市集、客庄遊程與客家八音饗宴。客委會主委陳志勇表示，今起啟動「大美濃計畫」，發揮在地特色，吸引國內外旅客來高雄客庄深度旅遊。
高雄客庄以美濃、六龜、甲仙與杉林四區為主，客委會與26業者異業結盟，分別在10月與11月推出三場「HAKKA趣市集」，另依據杉林葫蘆產業、甲仙樟腦文化、六龜山茶與美濃古蹟人文等特色，2個月推出18場次單日或半日遊程。
輕旅季系列活動今天上午在美濃客家文物館開幕，同時也是第一場「HAKKA趣市集」，客委會主委陳志勇會同區長鍾炳光、農會總幹事長鍾清輝等人與結盟店家一起替活動開幕，市集上另有親子草地野餐派對、樹下故事屋及DIY體驗等內容。
主委陳志勇說，客委會陸續爭取中北部優質旅行團來高雄客庄，只要過夜就會有好事發生，從高鐵站當起點，第一站選擇美濃，接著擴及六龜溫泉、甲仙芋冰與杉林葫蘆等特色，透過「大美濃計畫」淘光遊客口袋裡的錢。
客委會指出，結緣客庄行串聯高雄客庄26家特色店家及民宿，期限內消費可獲贈美濃客文館免費票券，並有多樣期間限定優惠，另結合產業DIY體驗，可在行程中學習製作客家料理、芋頭冰及泡茶技巧，10月31日首次推出甲仙小林夜祭專車，邀請大家一起參與大武壠族人的傳統祭典，相關活動可透過網路報名（https://reurl.cc/GrAn2d）。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言