高雄好客輕旅季開幕 10月起至年底推出18場次客庄旅程

高雄市客委會串聯各地客庄業者推出「雄好客！高雄好客輕旅季」系列活動，今天上午在美濃客家文物館開幕，從今天起至年底，輕旅季行程涵蓋市集、客庄遊程與客家八音饗宴。客委會主委陳志勇表示，今起啟動「大美濃計畫」，發揮在地特色，吸引國內外旅客來高雄客庄深度旅遊。

高雄客庄以美濃、六龜、甲仙與杉林四區為主，客委會與26業者異業結盟，分別在10月與11月推出三場「HAKKA趣市集」，另依據杉林葫蘆產業、甲仙樟腦文化、六龜山茶與美濃古蹟人文等特色，2個月推出18場次單日或半日遊程。

輕旅季系列活動今天上午在美濃客家文物館開幕，同時也是第一場「HAKKA趣市集」，客委會主委陳志勇會同區長鍾炳光、農會總幹事長鍾清輝等人與結盟店家一起替活動開幕，市集上另有親子草地野餐派對、樹下故事屋及DIY體驗等內容。

主委陳志勇說，客委會陸續爭取中北部優質旅行團來高雄客庄，只要過夜就會有好事發生，從高鐵站當起點，第一站選擇美濃，接著擴及六龜溫泉、甲仙芋冰與杉林葫蘆等特色，透過「大美濃計畫」淘光遊客口袋裡的錢。