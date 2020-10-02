公費流感疫苗5日施打 這次全面改更具保護力的4價疫苗

秋季是流行感冒好發季節，今年因為新冠肺炎爆發，醫界擔心兩大疫情交錯，建議民眾10月5日起能接受流感疫苗施打，預防萬一。

時序進入秋冬時節，流感疫情也蠢動，今年公費流感疫苗全面改為更具保護力的四價流感疫苗。包括高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄長庚、高雄榮總及義大醫療體系等醫療院所，5日起將同步施打流感疫苗。

高醫表示，院內設有快速流感接種站，地點在啟川大樓一樓「生命樹」前、靠近藥局的走道，星民眾不用掛號，持健保卡前往即可。時間從5日到16日止，上午時段為8點半到12點，下午從1點半到5點，符合接種資格的民眾，到現場經過醫師評估後，就能接受疫苗接種。

公費疫苗接種的對象包括50歲以上成人，高風險慢性病人，身體質量指數（BMI）大於30、罕見疾病患者及重大傷病患；6個月內嬰兒的父母，醫事及衛生防疫相關人員。滿6個月以上到國小入學前的幼兒，可到小兒科門診評估施打；孕婦可到婦產科門診評估。

高醫表示，注射站訂立的時間外，民眾也可在各門診就醫時順便施打，可洽詢家庭醫學科門診。