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連假第2天交通順暢！高雄美濃粄條街滿滿人潮

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
美濃區美興街粄條店林立，向來有「粄條街」之稱，連假吸引不少遊客到美濃吃粄條。記者徐白櫻／攝影
美濃區美興街粄條店林立，向來有「粄條街」之稱，連假吸引不少遊客到美濃吃粄條。記者徐白櫻／攝影

今天是中秋節連假第2天，國10通往高雄旗山、美濃的交通順暢，美濃粄條街在中午時分湧現用餐人潮，旗山老街也有不少遊客。警方表示，旗美地區各景點交通順暢，遊客約比平常假日多一至二成，出遊民眾不用擔心景區塞車

國道10號高速公路是通往南橫天池、六龜溫泉區、旗山、甲仙與美濃各景點的重要道路，出遊人潮比平日略多一點。美濃中壇有多家粄條店，也是美濃通往六龜與屏東高樹的重要路口，向來是交通瓶頸點，今天車流較多，車潮綿延300公尺左右，其餘景點車行速度照常，未見壅塞。

中午用餐時間，美濃市區的粄條店生意興隆，幾乎每家粄條店都是座無虛席，還有數家名店出現排隊人潮。旗山警分局表示，大旗美地區交通順暢，各景點沒有塞車。

中秋節連第二天，美濃粄條店生意興隆，用餐人潮眾多。記者徐白櫻／攝影
中秋節連第二天，美濃粄條店生意興隆，用餐人潮眾多。記者徐白櫻／攝影
旗山老街通常會在傍晚時分湧入眾多遊客，今天中午街上也有出遊人潮。記者徐白櫻／翻攝
旗山老街通常會在傍晚時分湧入眾多遊客，今天中午街上也有出遊人潮。記者徐白櫻／翻攝

美濃 塞車 六龜

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