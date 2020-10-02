連假第2天交通順暢！高雄美濃粄條街滿滿人潮

今天是中秋節連假第2天，國10通往高雄旗山、美濃的交通順暢，美濃粄條街在中午時分湧現用餐人潮，旗山老街也有不少遊客。警方表示，旗美地區各景點交通順暢，遊客約比平常假日多一至二成，出遊民眾不用擔心景區塞車。

國道10號高速公路是通往南橫天池、六龜溫泉區、旗山、甲仙與美濃各景點的重要道路，出遊人潮比平日略多一點。美濃中壇有多家粄條店，也是美濃通往六龜與屏東高樹的重要路口，向來是交通瓶頸點，今天車流較多，車潮綿延300公尺左右，其餘景點車行速度照常，未見壅塞。