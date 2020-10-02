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屏東行動沐浴車讓街友洗澡 服務暖心更有尊嚴

聯合報 / 記者劉星君／屏東縣即時報導
屏東縣政府的行動沐浴車，免費提供街友清潔身體、換洗衣物或理髮，暖心服務讓他們更有尊嚴。圖／屏東縣府社會處提供
屏東縣政府的行動沐浴車，免費提供街友清潔身體、換洗衣物或理髮，暖心服務讓他們更有尊嚴。圖／屏東縣府社會處提供

大眾的印象裡，街友長期不洗澡，身上飄散異味，但生活在外的他們，常常是深夜裡才拿毛巾到公共廁所裡擦拭身體，因為清潔身體是件隱私的事情，即使是街友也不希望麻煩其他人。屏東縣政府的行動沐浴車，免費提供街友清潔身體、換洗衣物或理髮，暖心服務讓他們更有尊嚴。

2013年間民間熱心捐助一輛街友行動沐浴車給屏東縣府，除了社工探訪、民眾或公所的關懷及通報外，目前每周固定在潮州、縣立運動公園定點服務，今年沐浴車已出動43場次，服務109人次，包括沐浴、物資、剪髮。

社會處表示，沐浴車出訪，需考慮停靠地點，除停放空間，為保護街友的尊嚴和隱私，還需考慮環境是否隱蔽，是否可接水、電等，多選擇在人流量不多的地方。提供沐浴服務的同時，準備衣物、民生物資及理髮，關懷與街友建立關係，共同討論返家、就醫或就業等下一階段的方向。

女性街友「阿秀（化名）」頭髮披散、穿著破舊的衣服，在小巷子裡的土地公廟生活，平時靠著附近店家或親屬提供餐食，店家的通報，社工連結親屬協助，出動沐浴車順利協助阿秀沐浴、剪髮，換上乾淨的衣服，改變外表的同時，因店家與親屬的關懷，阿秀的重建生活之路才要開始。

也有街友不喜與人群接觸，年約70歲的阿上伯獨自在外，平常在小公園生活，低溫時節，社會處的低溫關懷服務，提供阿上伯洗熱水澡，沐浴後的阿上伯很感動開心，轉身給社工溫暖的擁抱表達感謝，讓社工們又驚又喜。

社會處表示，街友行動沐浴車承載著社會的溫暖來到街友生活的地方，沐浴服務，清洗掉累積的生活壓力，為酷暑降溫，也為寒冬增暖。過程中，拉起社工與街友的關係，藉機瞭解街友需求，陪伴在街頭生活的朋友共同前行。

屏東縣政府的行動沐浴車，免費提供街友清潔身體、換洗衣物或理髮，暖心服務讓他們更有尊嚴。圖／屏東縣府社會處提供
屏東縣政府的行動沐浴車，免費提供街友清潔身體、換洗衣物或理髮，暖心服務讓他們更有尊嚴。圖／屏東縣府社會處提供
屏東縣政府的行動沐浴車，免費提供街友清潔身體、換洗衣物或理髮，暖心服務讓他們更有尊嚴。圖／屏東縣府社會處提供
屏東縣政府的行動沐浴車，免費提供街友清潔身體、換洗衣物或理髮，暖心服務讓他們更有尊嚴。圖／屏東縣府社會處提供

街友 沐浴 社工

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