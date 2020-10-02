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2020斜坡上的藝術獎決選出爐 首獎獲評委超高水準讚賞

聯合報 / 記者劉星君／屏東縣即時報導
首獎是來自花蓮阿美族藝術家達耐‧達立夫，主題「虛心」，獲評委肯定，技術、理念、美感上都具超高水平，「虛心」讓人思考人面對生命的態度與自然的謙虛，意境與工藝上皆被評為上乘之作。圖／屏東縣政府提供
首獎是來自花蓮阿美族藝術家達耐‧達立夫，主題「虛心」，獲評委肯定，技術、理念、美感上都具超高水平，「虛心」讓人思考人面對生命的態度與自然的謙虛，意境與工藝上皆被評為上乘之作。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府鼓勵原住民族文化、工藝發展，歷經多屆全國原住民木雕獎創作競賽，今年再度擴大舉辦「斜坡上的藝術獎」，邀請全國不同族群的藝術創作者參與，延續先前全國木雕獎的精神，斜坡上的藝術獎以喚起、發揚文化生命力為己任，鼓勵更多元的藝術創作風氣。

2020斜坡上藝術獎9月22日截止收件，經兩階段評選，決選結果出爐，本次參賽作品創作素材豐富，各有突出特色，決選評委們經四輪激烈討論產出結果。

首獎是來自花蓮阿美族藝術家達耐‧達立夫，主題「虛心」，獲評委肯定，技術、理念、美感上都具超高水平，「虛心」讓人思考人面對生命的態度與自然的謙虛，意境與工藝上皆被評為上乘之作。

貳獎是來義鄉古樓村的葉德青，「傳承」一作雕刻排灣族傳統圖文，樸實展現世代雕刻精神。參獎「他是我弟弟」來自排灣族的阿旦・達魯札隆，以「親情」為題，直白真誠彰顯傳統社會重視的扶持、親情倫常，濃厚自然的情感。

優選作品三件分別為，太魯閣族的田欽賢、排灣族的吳昭樺、泰雅族的陳葦杭；田欽賢作品「維繫命脈的小米粒」以族人搗米畫面，表達小米對族群文化重要性，維繫著族群文化的命脈。排灣族吳昭樺作品「你的樣子」，刻劃對某人的思念，作者寫到「歲月的流逝抹去我的對你的記憶，鋼鐵做的刀與木作雕刻的刀鞘也跟著腐朽」，剩下頭飾、披肩、禮刀來代表「你」的形象。

最年輕的參賽26歲的陳葦杭，作品「Yaki（奶奶）」，用綠桂竹、孟宗竹表現女性從兒時的清純活潑洋溢到年邁的生命周期，Yaki（奶奶）的智慧如星空明亮繁多，由不同的竹材、顏色處理配合燈光表現泰雅族傳統婦女文面圖文雕刻，表現婦女的生命進程與賢淑、溫暖的特質。

作品在10月30日到11月1日斜坡上的藝術節現場（潮州林後四林平地森林園區）展出，邀請民眾到場欣賞，親身感受藝術與生命的交會。

貳獎是來義鄉古樓村的葉德青，「傳承」一作雕刻排灣族傳統圖文，樸實展現世代雕刻精神。圖／屏東縣政府提供
貳獎是來義鄉古樓村的葉德青，「傳承」一作雕刻排灣族傳統圖文，樸實展現世代雕刻精神。圖／屏東縣政府提供
參獎「他是我弟弟」來自排灣族的阿旦・達魯札隆，以「親情」為題，直白真誠彰顯傳統社會重視的扶持、親情倫常，濃厚自然的情感。圖／屏東縣政府提供
參獎「他是我弟弟」來自排灣族的阿旦・達魯札隆，以「親情」為題，直白真誠彰顯傳統社會重視的扶持、親情倫常，濃厚自然的情感。圖／屏東縣政府提供

排灣族 屏東縣政府

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