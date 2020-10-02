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墾丁封省道護陸蟹阻路殺 中秋夜車陣回堵有抱怨有掌聲

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
墾管處昨晚在台26線香蕉灣至砂鳥段執行封路護蟹，適逢車流量數倍於平日的中秋夜，有駕駛人不耐久候抱怨連連，有駕駛人對護蟹志工比讚。圖／墾管處提供
墾管處昨晚在台26線香蕉灣至砂鳥段執行封路護蟹，適逢車流量數倍於平日的中秋夜，有駕駛人不耐久候抱怨連連，有駕駛人對護蟹志工比讚。圖／墾管處提供

墾丁國家公園的陸蟹數量、種類在世界同棲地名列前茅，為不讓過台26線降海釋幼的母蟹遭車輛「路殺」，墾管處每年在夏秋的3天月圓夜實施封閉10分鐘、開放10分鐘護蟹措施，昨晚第3梯次登場，適逢車流量數倍於平日的中秋夜，有駕駛人不耐久候抱怨連連，有駕駛人對護蟹志工比讚；墾管處說，因為有了您的等待、友善、 禮讓、慢行，陸蟹媽媽的生育之路將更安全。

每年農曆6月至9月的3天月圓夜，為保護陸蟹降海釋幼的安全，墾管處在陸蟹繁殖季（農曆6至10月的月圓時節），於台26線香蕉灣至砂島路段2公里護蟹交通管制，4線道縮減為2線道，採雙向各縮減外側車道，6時至8時半執行「十分減速慢行，十分蟹謝您」定時封路，護蟹志工將陸蟹放進水桶移至海邊。

昨晚第3梯次登場，因中秋連假台26線車流量大，執行10分鐘的封路護蟹時，不耐久候的駕駛人頻頻抱怨，護蟹志工只能耐心解釋，有人認為政府應廣設地下涵洞方便陸蟹夜間通行，才是一勞永逸的根本措施，也有駕駛人對牲議假期的志工比讚。

「營造國家公園友善道路，需要大家共同努力！」墾管處長許亞儒說，據調查，陸蟹廊道可發揮一定的保護效果，死亡率由以往3成降至不到1成，估計可幫助數百隻母蟹平安過馬路；陸蟹專家劉烘昌說，香蕉灣至砂島一帶海岸林棲息的陸蟹，數量和種類在世界同棲地都名列前茅，卻面臨棲地遭人為開發破壞、捕捉、黃狂蟻攻擊等危機，台26香蕉灣段開通後，母蟹過馬路被車輾死的影響尤大，每隻至少帶著5萬隻小寶寶，交管措施及人力護蟹有其必要。

交通部長林佳龍也透過臉書表示，交通部工作兼顧綠色價值，包括國道紫斑蝶保護、中部石虎路殺預警系統、墾丁陸蟹產卵保育都是指標性作為，「生態保育讓道路更有溫度，以後動物在路上將不是被路殺，而是祝福」

墾丁香蕉灣至砂島一帶海岸林棲息的陸蟹，數量和種類在世界同棲地都名列前茅，夏季過馬路降海釋幼，卻面臨「路殺」危機。圖／墾管處提供
墾丁香蕉灣至砂島一帶海岸林棲息的陸蟹，數量和種類在世界同棲地都名列前茅，夏季過馬路降海釋幼，卻面臨「路殺」危機。圖／墾管處提供

墾管處 香蕉

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