中秋連假玩「崗山之眼」 警方建議2條路線最方便

中秋連假第二天，人潮開始往觀光景點移動，以高雄來說，「崗山之眼」是不少遊客的「必訪夯點」，周邊還有蚵仔寮漁港觀光漁市場、阿公店水庫風景區、橋頭糖廠等，連假預期會湧入大量旅客及車潮，岡山分局規畫11處交通疏導崗，全力投入交通疏導，避免塞車及交通事故。

警方建議遊客可多搭乘大眾交通工具，崗山之眼周邊規畫接駁點，值得注意的是，原先崗山之眼下車點「森林公園站」遷移到水庫路旁新設的接駁點。

遊客從國道1號南下岡山交流道後，右轉介壽東路、右轉聖森路直行，再右轉嘉新東路，直行通過穿越道路橋，接大莊路，便可到達「大莊公園停車場」停車；或從國道10號下面前埔交流道，左轉鳳東路直行、右轉角宿路直行，進入中興路再接工程路、菜寮路，即可抵達「阿公店水庫管理處停車場」、「阿公店森林公園停車場」及「水庫路停車場」停車。停車場都有接駁點，可搭乘園區接駁車上山參觀。

岡山分局表示，春節連假期間，警方將針對新設人行道、沿途紅線、接駁站區加強取締違停車輛，呼籲民眾注意行車秩序，勿隨意違規並排停車、超車，以維交通順暢安全；另警方也在幾個重要易肇事路口處設置自創Q版警察人形立牌，提醒用路人能「慢」、「看」、「停」，讓快樂假期出遊能開心遊玩、平安回家，度過歡愉農曆新年。