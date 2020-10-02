香甜美濃瓜配烤肉最對味 美麗型農林麗華一年做到3收

中秋假期夯烤肉，營養師總耳提面命要搭配食用蔬果均衡一下。很多人不知道，吃完烤肉後吃點香甜多汁的「美濃瓜」，消暑解燥剛剛好。美濃瓜是東方甜瓜之一，目前正值盛產，甜度香氣俱佳，是最佳「食」機。從店員改種瓜果的林麗華，因堅持友善耕作，一年可以做到三收，在市場上闖出一片天。

正值產季的美濃瓜，皮薄肉厚，淡白帶綠的果肉，滋味香甜，每年春秋兩季可採收。

高雄市美濃瓜栽植面積約456公頃，在岡山栽數十甲地的林麗華選用市場接受度較高的「嘉玉」和「嘉輝」兩種品種全力栽植，別人一年兩收，她做到一年三收。

「把農場遷來高雄，是對的」，林麗華原本在中部種瓜，後來發現高雄氣候穩定，日照充足，栽種環境更適合。瓜果盛產時節，走進她的農場就像進了「百瓜園」，春天嫁接南瓜、夏季是香甜的小玉西瓜，秋冬則是結實纍纍的美濃瓜，她堅持安全用藥及施肥，營造瓜瓜友善的環境，結果種出的美濃瓜植株強健、結果率高，收成期還比別人還長。

累積多年的經驗，林麗華發現，農作物不怕盛產，怕的是量多價跌，要杜絕價格狂跌，「聰明種」很重要。她說，每次採種前，她一定先到高雄阿蓮、嘉義鹿草的瓜苗場觀察幾天，如果發現瓜苗廠訂單暴量，表示種的人太多了，她會錯開種植期及收成期，幫自己瓜果保值。

林麗華為增進自己的競爭力，參加高雄型農培訓，共同打拚，她說，過去自己是名店員，每天穿著漂亮吹冷氣，投入農業後，現在包得像木乃伊，皮膚變得黝黑，但農業這一行，就是要和老天搏感情，和市場鬥智，目前她與農友自力創立「高雄市祥鶴農產品生產合作社」，每日集貨千件以上，她說，掌握產品通路愈多，被宰割的機會愈少。對於未來，她展現無比的信心。