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屏東安克隆國際親子樂團 培養孩子專注力認識多元文化

聯合報 / 記者劉星君／屏東縣即時報導
屏東安克隆國際親子樂團，有來自印尼、馬來西亞與台灣等家庭們，每周六下午練習，大小朋友一起學習，接觸多元文化。記者劉星君／攝影
屏東安克隆國際親子樂團，有來自印尼、馬來西亞與台灣等家庭們，每周六下午練習，大小朋友一起學習，接觸多元文化。記者劉星君／攝影

每周六下午，屏東市青年學院的教室傳出清脆的音樂聲響，他們是安克隆國際親子樂團，成員都是國際家庭，有來自印尼馬來西亞，也有台灣家庭一同加入，他們演奏的樂器是印尼搖竹（angklung安克隆），在老師帶領下，聆聽對方的節奏，家長們帶領孩子們一同學習，培養團隊精神、訓練專注力，只要新住民市集活動舉辦時，他們都會登台演出，讓人為之一亮。

屏東縣好好婦女權益發展協會主任蔡順柔說，安克隆國際親子樂團從去年底成軍至今，每周六下午練習，成員有近30人，來自國際家庭成員們，印尼、馬來西亞，也有台灣的家庭。每月第二個星期日，青年學院旁會舉辦新住民市集，每次舞台上都有不同國家孩子演出，希望能成立中大型的親子樂團，使用東南亞樂器，用印尼搖竹演奏出台灣的歌曲。

安克隆國際親子樂團在老師黃筌琳、蔡秉君帶領下學習，兩人都曾到印尼跟著做田野調查，學習當地傳統樂器。黃筌琳說，印尼搖竹（angklung安克隆）很容易學習、推廣，沒有音樂基礎的人也很容易上手，重視團隊的合作精神。

蔡秉君說，印尼搖竹演奏時，擊樂的樂器，大家要學會聽彼此聲音，什麼時候打擊可以呼應，也訓練大家專注度、互相聆聽的重要性。

來自馬來西亞的新住民鄭思敏帶著兩個孩子一起參加，她說，以前曾是國樂團，樂團可以讓孩子們學習團隊合作精神，又能接觸不同的音樂文化，很棒。兒子小學二年級的林奕勝說，最困難地方是伴奏，反應要很快。印尼新住民容彩琴說「，很好玩！聽音樂很療癒」。

屏東安克隆國際親子樂團也會在新住民相關活動時演出，屏東縣長潘孟安日前出席活動時，也臨時加入在小老師帶領下演奏「甜蜜蜜」。記者劉星君／攝影
屏東安克隆國際親子樂團也會在新住民相關活動時演出，屏東縣長潘孟安日前出席活動時，也臨時加入在小老師帶領下演奏「甜蜜蜜」。記者劉星君／攝影
屏東安克隆國際親子樂團，每周六下午練習。記者劉星君／攝影
屏東安克隆國際親子樂團，每周六下午練習。記者劉星君／攝影
屏東安克隆國際親子樂團，每周六下午練習。記者劉星君／攝影
屏東安克隆國際親子樂團，每周六下午練習。記者劉星君／攝影

印尼 樂團 馬來西亞

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