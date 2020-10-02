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黑面琵鷺先鋒部隊已到 秋節到高雄永安賞鳥正當時
高雄永安、茄萣兩處濕地，是黑面琵鷺度冬的絕佳地點，今年或因氣候暖化緣故，有眼尖的鳥友發現，黑琵在中秋節前夕已提早報到，喜歡賞鳥的民眾不妨利用秋節假期探訪，捕捉黑琵等鳥禽悠遊天地之間的身影。
茄萣與永安兩處濕地相隔約5公里，長年吸引各式鳥禽棲息，是南台灣的賞鳥樂園，最引矚目的莫過於每年造訪的黑面琵鷺，去年9月28日，就有黑琵先鋒部隊抵達茄萣濕地，今年位置更南的永安濕地，9月26日就有鳥友發現一隻黑琵現蹤！
工務局長蘇志勳表示，據中山大學張學文教授團隊長期觀察，永安與茄萣濕地的鳥類會相互來往棲息、覓食，顯示兩座濕地對於野生動保育的重要。養工處今年已整修茄萣濕地東西兩側土堤，蓄滿水位孕育鳥禽生態，市民可趁著候鳥季節前往濕地遊賞，療癒身心！
工務局地說，茄萣濕地一望無際的鹽地鼠尾栗草原，9月初時就有蒼鷺與紫鷺提早抵達，一名林姓志工9月21日也發現東方澤鵟蹤影，頭部還沒完全變色，應是日本南飛的亞成鳥。另一隻亞成東方澤鵟曾流連5天，與提早抵達的候鳥玩「躲貓 貓」，讓不少鳥友搶拍到精彩鏡頭。
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