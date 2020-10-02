黑面琵鷺先鋒部隊已到 秋節到高雄永安賞鳥正當時

高雄永安、茄萣兩處濕地，是黑面琵鷺度冬的絕佳地點，今年或因氣候暖化緣故，有眼尖的鳥友發現，黑琵在中秋節前夕已提早報到，喜歡賞鳥的民眾不妨利用秋節假期探訪，捕捉黑琵等鳥禽悠遊天地之間的身影。

茄萣與永安兩處濕地相隔約5公里，長年吸引各式鳥禽棲息，是南台灣的賞鳥樂園，最引矚目的莫過於每年造訪的黑面琵鷺，去年9月28日，就有黑琵先鋒部隊抵達茄萣濕地，今年位置更南的永安濕地，9月26日就有鳥友發現一隻黑琵現蹤！

工務局長蘇志勳表示，據中山大學張學文教授團隊長期觀察，永安與茄萣濕地的鳥類會相互來往棲息、覓食，顯示兩座濕地對於野生動保育的重要。養工處今年已整修茄萣濕地東西兩側土堤，蓄滿水位孕育鳥禽生態，市民可趁著候鳥季節前往濕地遊賞，療癒身心！