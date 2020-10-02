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走走停停的車流不見了 屏鵝公路南下段一路順暢
中秋連假第2天，用路人以為一早會塞爆往台東和屏東墾丁的省道台1線枋寮段南下車道，竟然一路順暢，警方到上午10時都未實施疏導車流的調撥車道，平均車速60至70公里，民眾開車好心情，也納悶大假日怎會如此通暢，有人打趣說，可能是中秋夜烤肉太累、睡得太晚吧；警方認為，事前宣導民眾避開尖峰時段，加上多項管制措施齊發產生效果。
中秋連假首日，往台東和屏東墾丁的返鄉和度假車潮一早湧現，台1線枋寮水底寮五叉南下路口今天上午6時起車流激增，警方上午7時40分祭出調撥車道措施，持續至下午4時的每小時車流都超過2000輛，從國道3南州交流道到墾丁平時車程1小時，昨天多花約半小時，全日車流量估計達3.2萬輛，用路人以為度假車潮今早會爆發，警方也嚴陣以待，沒想到一路通暢。
匯集往台東和屏東墾丁省道台1線枋寮水底寮五叉路口段南下車道，今天上午7至8時車流1662輛，8至9時2025輛，警方評估尚無實施調撥車道需要， 除了路口段車多小塞外，平均車速可達到60至70公里；通往墾丁的台26線昨天全天6000多輛，不及大假日萬輛水準，今天上午一路通暢，從水底寮到墾丁車程約1小時，另往台東的台9線獅子鄉段，車多但未出現塞車，用路人心情好。
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