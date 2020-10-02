印尼籍新住民 她用影像紀錄東港移工生活、教台語

印尼籍新住民王玉玲，嫁來台灣14年，除了通譯員角色外，她也參與屏東縣府文化處「新住民社造培力及文化推廣計畫」，連2年帶領東港的印尼移工學台語，認識在地，用影像紀錄移工生活，讓更多人認識屏東。

王玉玲嫁來台灣後，曾在鐵工廠、建築工地、油漆工，自助餐等工作，婚後育有一對兒女，她從事人力仲介公司翻譯人員三年多，她帶著兒女們一起生活，一起參與計畫，記錄移工在漁船工作情景與日常，讓新二代也有不一樣的體驗與成長。

「對陪伴移工來說，我不覺得我只是一位通譯，很多時候我比較像他們的家人。」王玉玲說，她也是新住民，更能夠感同身受協力許多移工在台生活工作與適應問題，這幾年她用流利的中文和台語來化解雙方的文化矛盾和勞動處境。

住在東港鎮的王玉玲說，東港的印尼移工約有3千多人，她每周一天固定到東港清真寺開辦台語課，讓移工慢慢學習台灣的生活用語，藉由每次的聚會，互相分享，了解生活情況。

王玉玲觀察，移工常因為語言不通關係與老闆吵架，產生隔閡，台灣老闆總認為「你是我請的工人，所以你的時間都是我的」，但移工也是有他們的休息時間，每周六晚間，大家一定會出來，在亮亮的地方、公園，或是圍著空地聚餐。

除了教移工台語，王玉玲帶著移工「迺夜市」，推薦好買或好吃的美食，走訪六堆客家文化園區、三地門琉璃橋、勝利星村等縣境內景點，讓移工認識屏東的人文特色。