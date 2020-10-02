防疫不分國界屏東捐防疫物資 美國亞利桑那州感謝協助

新冠肺炎肆虐全球，許多城市持續蔓延，屏東縣政府陸續捐贈各項防疫物資到全球有需要的國家。其中，美國瑪利珂巴郡郡長Jack Sellers在台灣時間9月30日凌晨2時舉辦捐贈物資聯合感謝記者會，感謝屏東的協助，屏東縣長潘孟安特別錄製影片，問候遠在美國的朋友，強調屏東是地球公民的一份子，期待盡一份力量，讓世界更美好。

屏東縣政府此次捐贈包含護目鏡、防護面罩、拋棄式防護圍裙各2000份，及檢驗用手套1萬雙等相關物資，提供亞歷桑那州第一線的醫護及警消人員防疫使用，希望能支援當地醫療機構，降低醫療人員治療時感染風險。

「防疫不分國界，屏東將與世界齊心一同面對這場危機」縣長潘孟安說，除自身繼續做好防疫工作，行有餘力之際，也應發揮國際友好精神，在能力範圍內協助國際對抗疫情，期許透過協助美國對抗疫情，深化台美關係，並讓「Pingtung can help」力量傳揚。

潘孟安說，屏東縣與亞利桑那州從去年起一直保持良好互動，美國疫情嚴峻時更立刻捐贈物資協助防疫，期許未來能在不論觀光、產業及文化等方面展開多元的交流合作。

屏東與亞利桑那州之情誼，可追溯到2019年12月29日亞歷桑納州共和黨主席 Kelli Ward偕同瑪利珂巴郡郡長Jack Sellers等政界代表共8人，來台交流訪問，南下拜會屏東縣長潘孟安，埋下深厚的友誼。原訂今年8月回訪行程因疫情影響取消，但縣府仍以行動力保持與亞利桑那州間的友好關係。

縣府傳播暨國際事務處表示，縣府從今年5月起陸續捐贈包括拋棄式圍裙、防護面罩、護目鏡、檢驗用手套及Taiwan Box等防疫物資給日本、美國及秘魯等國家城市，物資都是向企業界募款購買，縣府自籌運費寄出。