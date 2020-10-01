邀惝自然景 旗津豪華露營區要送高市各里上萬元折價券

高雄市旗津海邊的豪華露營區試營運45天之後，今天正式開幕，高雄市長陳其邁前往了解全區布置、營運與中秋假期入住情形，強調這是全國最大豪華露營，且是高雄市觀光局規畫、獨一無二可欣賞海景的露營區。受觀光局委託經營的業者表示，將贈送旗津區13里每里5萬元折價券、全市其他里每里2萬元折價券優惠高雄市民前往露營，未來3年會在全台投資5億以上與政府合作打造台灣為豪華露營區之島。

旗津豪華露營區在旗津海岸較高的位置，在風車公園與貝殼館之間，可以居高臨下觀賞海景，看大船入港，今天傍晚的紅通通的落日就吸引許多入住露營區的遊客拍照。

全區有75個豪華露營帳，中秋連假全數訂滿；此豪華露營區平日一天每帳2800，假日因營帳大小有每帳4800元和5800兩種價格，連假和過年期間有5800和6800兩種帳可選擇；園區還有戲水池，每周六並有啤酒暢飲活動。

旗津豪華露營帳由露營訂位平台「露營樂」與台灣守護文創得標取得經營機會。露營樂總經理卓良賢說，旗津露營區可說是全台距市區、老街、海邊最近的露營區；目前該平台在在全台有14個露營區、180多帳，未來3年將和台灣守護文創攜手投資5億以上與政府共同打造全台露營。