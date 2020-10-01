邀惝自然景 旗津豪華露營區要送高市各里上萬元折價券

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
中秋連假第一天，入住高雄市旗津豪華露營區的民眾在戶外活動。記者楊濡嘉／攝影
中秋連假第一天，入住高雄市旗津豪華露營區的民眾在戶外活動。記者楊濡嘉／攝影

高雄市旗津海邊的豪華露營區試營運45天之後，今天正式開幕，高雄市長陳其邁前往了解全區布置、營運與中秋假期入住情形，強調這是全國最大豪華露營，且是高雄市觀光局規畫、獨一無二可欣賞海景的露營區。受觀光局委託經營的業者表示，將贈送旗津區13里每里5萬元折價券、全市其他里每里2萬元折價券優惠高雄市民前往露營，未來3年會在全台投資5億以上與政府合作打造台灣為豪華露營區之島。

旗津豪華露營區在旗津海岸較高的位置，在風車公園與貝殼館之間，可以居高臨下觀賞海景，看大船入港，今天傍晚的紅通通的落日就吸引許多入住露營區的遊客拍照。

全區有75個豪華露營帳，中秋連假全數訂滿；此豪華露營區平日一天每帳2800，假日因營帳大小有每帳4800元和5800兩種價格，連假和過年期間有5800和6800兩種帳可選擇；園區還有戲水池，每周六並有啤酒暢飲活動。

旗津豪華露營帳由露營訂位平台「露營樂」與台灣守護文創得標取得經營機會。露營樂總經理卓良賢說，旗津露營區可說是全台距市區、老街、海邊最近的露營區；目前該平台在在全台有14個露營區、180多帳，未來3年將和台灣守護文創攜手投資5億以上與政府共同打造全台露營。

高雄市旗津豪華露營區可遠眺夕照海景。記者楊濡嘉／攝影
高雄市旗津豪華露營區可遠眺夕照海景。記者楊濡嘉／攝影
經營高雄市旗津豪華露營區的「露營樂」總經理卓良賢（前左）告訴高雄市長陳其邁（前右），將送給旗津13里每里5萬元露營區折價券、全市其他里每里2萬折價券。圖／高雄市政府提供
經營高雄市旗津豪華露營區的「露營樂」總經理卓良賢（前左）告訴高雄市長陳其邁（前右），將送給旗津13里每里5萬元露營區折價券、全市其他里每里2萬折價券。圖／高雄市政府提供

露營區 高雄市 文創

延伸閱讀

高雄土開公司總經理將易人 陳其邁：7月市府就提改派了

不敵家人聚餐烤肉？ 中秋連假首日高雄景點不太塞

秋風起空汙不易消散 高市環保局要緊盯空品變化

秋高氣爽放風箏 專家建議：屏東大鵬灣、高雄旗津海灘

相關新聞

男大生上網問：屏東哪裡最塞車？網友回應超歪樓

中秋節連假首日，屏東各觀光景點陸續出現觀光人潮，昨天晚上有屏東某大學的學生，於Dcard發文詢問，「好奇的問，屏東哪裡最...

高雄土開公司總經理將易人 陳其邁：7月市府就提改派了

高雄港土地開發公司總經理要換人，高雄市長陳其邁今天表示，土開公司總經理是今年7月市府根據專業和績效就行文要求更換總經理，...

佳冬客庄重啟老式洗衣場 婆婆媽媽拎著衣桶來佔位

屏東縣佳冬鄉六根村曾有多個灌溉水圳洗衣場，是當地客家婦女晨昏洗衣、聊天的交誼據點，在時代推移下陸續消失，在縣府及地方民間...

小琉球登船人數破萬！海巡罕見派搜犬到碼頭值勤

中秋節連假首日，今天清晨陸續出觀光人潮，從6時50分首航出發後，總航班已達66航次，登島人數接近一萬人。對此，航運業者表...

為台26線貫通工程埋心結 「雙東首長友好會」邁入共好

連結台東縣達仁鄉與屏東縣牡丹鄉村的阿塱壹古道，屏東縣政府9年前畫設為「旭海觀音鼻自然保留區」，掀起古道探訪熱潮，因名額全...

屏東縣托育資源行動服務車 突破地域限制走入偏鄉

屏東縣政府為豐富「托育資源行動服務車」，今年除新購置3輛「托育資源行動服務車」，並獲國際同濟會台灣總會高屏A區捐助150...

高雄競爭力退步誰的錯 黃柏霖： 嘜吵！如何進步最重要

遠見雜誌最近發表今年對全台各縣市競爭力的評比，高雄市從去年的第12名掉到第16名，國民黨議員李眉蓁在臉書談到環保與環境品...

一夜海上巔簸 搭金門中秋包船民眾返鄉直說「超暈的」

中秋佳節是團圓的日子，不少旅外鄉親都要返鄉過節，為減輕旅台鄉親中秋節返鄉過節的交通負擔，金門縣政府今年援往例安排秋節包船...

盼回歸專業？高市府兩度行文交通部希換土開公司總經理

高雄市長補選後，包括高雄市輪船公司董事長等多位被歸為前市長韓國瑜人馬的首長都被點名撤換，其中高雄港區土地開發公司總經理一...

高雄崗山之眼免門票到年底 周五、六夜間開放到9時

高雄市觀光局在專屬的「高雄旅遊網」公告，今天起到今年底，壽山動物園、旗津貝殼館、崗山之眼天空廊道都免收門票，崗山之眼天空...

中秋節小琉球登島人潮湧現 登船隊伍較端午節明顯減少

中秋連假第一天，東港前往琉球的東港碼頭，今天清晨陸續出現等候登船的排隊人潮。今天不少遊客有鑑於先前連假的經驗，許多人提早...

影／連假首日台東墾丁爆車潮 台1線南下午前破1.7萬輛

中秋連假首日，各旅遊景點都湧現車潮，台東和屏東墾丁必經的台1線枋寮水底寮五叉南下路口，到中午12時累積車流量已突破1.7...

熱門新聞

影／救出來了！台灣黑熊受傷各單位齊救援 送往急救站

「不二坊」賺飽飽明起連休5天 代購今仍喊到2倍價

影／南下台東墾丁車潮一早停停走走 旅宿店已一房難求

男大生上網問：屏東哪裡最塞車？網友回應超歪樓

新北即日起掛萬面國旗 國慶當天將在八里辦升旗典禮

台北霞海城隍廟駐駕板橋林家花園4天 信徒可求姻緣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。