移民署教金門新住民做越南花燈 稍解思鄉之情

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
移民署南區事務大隊金門縣服務站今天教新住民一起DIY越南花燈，與會學員合影。圖／移民署南區事務大隊金門縣服務站提供
移民署南區事務大隊金門縣服務站今天教新住民一起DIY越南花燈，與會學員合影。圖／移民署南區事務大隊金門縣服務站提供

每逢佳節倍思親，為讓新住民感受到濃濃的中秋年節氣氛，移民署南區事務大隊金門縣服務站與政風室今天在金湖鎮公所舉辦家庭教育暨多元文化活動，邀請在金城國中擔任新住民母語教學的鄭氏僑螢老師帶領大家一起DIY越南花燈，讓學員體驗越南的中秋節，讓不少嫁來金門的越南新娘都感動極了。

鄭氏僑螢表示，在台灣與越南的中秋節都會提燈籠吃月餅，但在越南還會吃糯米軟糕及給小朋友豬仔形狀的月餅，很多商店會請人來「舞麟」，類似台灣的舞龍舞獅，相當有趣。

鄭氏僑螢介紹中秋節的燈籠裡，以象徵越南國旗的星星形狀花燈最受歡迎，現場她示範越南花燈的製作方式，先以細竹條為骨架，測量竹條的間距後固定，黏上五顏六色的玻璃紙，最後在花燈內放進蠟燭，就是美麗的五角星星花燈。

來自越南的阮小姐感動地說，越南人將中秋節定位為兒童節，在中秋節當晚，許多兒童會提著自己動手或購買的燈籠去逛街。這次的活動讓她想起小時候全家聚在一起作花燈，然後將成品提出去在街上與其它花燈爭奇鬥艷，現在她與先生帶著小孩在台灣DIY花燈，彷彿又回到童年時光。

移民署政風室也特別在課程中播放「蔥花麵包的滋味」短片，希望透過短片宣導提醒新住民申辦文件記得「不必送」也「不用送」禮的原則，以免觸法。

金門縣服務站主任廖蔚蘭表示，盼藉由越南花燈活動，讓新住民與國人認識多元文化的美好，此次也特別結合就業中心及監理站，共同關懷在島上的新住民，提供新住民更優質的照顧服務，營造溫馨、關懷的友善社會。

移民署南區事務大隊金門縣服務站今天邀請在金城國中擔任新住民母語教學的鄭氏僑螢老師帶領大家一起DIY越南花燈，大家動手DIY花燈，超開心的。圖／移民署南區事務大隊金門縣服務站提供
移民署南區事務大隊金門縣服務站今天邀請在金城國中擔任新住民母語教學的鄭氏僑螢老師帶領大家一起DIY越南花燈，大家動手DIY花燈，超開心的。圖／移民署南區事務大隊金門縣服務站提供
移民署南區事務大隊金門縣服務站今天教新住民一起DIY越南花燈，讓不少新住民超感動的。圖／移民署南區事務大隊金門縣服務站提供
移民署南區事務大隊金門縣服務站今天教新住民一起DIY越南花燈，讓不少新住民超感動的。圖／移民署南區事務大隊金門縣服務站提供

中秋節 越南 花燈

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