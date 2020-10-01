烈嶼華南汽水廠玩創意活化 蛻變成懷舊故事館

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
烈嶼華南汽水廠活化再現，附近的居民與烈嶼地區的各界長官都來逗熱鬧。記者蔡家蓁／攝影
烈嶼華南汽水廠活化再現，附近的居民與烈嶼地區的各界長官都來逗熱鬧。記者蔡家蓁／攝影

座落在烈嶼東林村口的華南汽水廠創立於1970年，曾是金門五大汽水廠之一，也是烈嶼唯一一家汽水廠，經常做到來不及賣，後來受大環境影響，汽水廠式微成為廢墟。近日在烈嶼鄉鶴山文創產業中心協助下，荒廢多年的華南汽水廠重新改造，今天正式開幕，未來這裡將提供優質、懷舊的用餐環境，也會重新開賣汽水，盼重現汽水廠往日風華。

86歲的華南汽水廠創辦人林根陣說，他原本擔任民代，民國58年，應南洋汶萊鄉親的建議，籌設汽水廠並邀鄉親友人參與投資，當時原規畫共10股，每股出資新台幣11萬元，當時廠裡面的機器大多是日本進口，主要生產沙士、丸樂汽水、蘋果西打等，主要供應小金門地區駐軍及民間飲料需求。

後來因西洋的汽水進口，加上廠內水井的水源鹽化，所製的汽水口味偏鹹，銷售大幅衰退，幾經改善仍無效果，只得暫停營運。後來年久失修成了廢墟，還遭鄉公所發函要求清理，因過去生產汽水的設備及二氧化碳鋼瓶都棄置在廠房內，2010年6月29日曾發生二氧化碳鋼瓶爆炸事故，所幸無人傷亡。

今天協助解說的林清渠老師表示，華南汽水廠荒廢多年，在文化局輔導下，2014年對汽水廠展開整修，並進行藝術牆創作，舊廠建築外表得以完整保留，重現繁榮時期景象，讓老一輩津津樂道。

但因產權因素，汽水廠改造一度停擺，爭訟數年後和解收場，去年起由社區使用20年。在文化部補助下，鶴山文創中心進一步重新打造汽水廠。

林清渠還透露，以前一瓶汽水要價6元，以當年物價換算，約100多元，但仍很多人搶買。他說，當時烈嶼的汽水是由華南獨賣，風光一時，曾經大金門的汽水偷賣過來，還被抗議；此外，汽水價格調漲跟米價一樣慎重，還要登報紙公告。

文化局表示，透過美化荒廢多年的華南汽水廠，導引社區居民參與藝術活動，帶動居民一起關注自己的居住環境，最後再連結東林的歷史古蹟東井，讓變身後的汽水廠成為走入東林、認識東林社區的最佳入口印象。

文化局指出，未來華南汽水廠室內空間規畫，1樓前廳為汽水廠懷舊故事館，後方廠房整體空間規畫成4個區塊，其中特別的是，提供在地年輕學子學習南管，簡餐服務區販售自製天然口味汽水冰品及在地特色簡餐。2樓定期展示金門籍畫家作品。

長期從事社造研究的金大建築系助理教授林美吟表示，金門的戰地文化，不是只有碉堡與營區，像汽水廠這種算是典型的庶民文化，也記載了當年獨特的歷史背景。她說，華南汽水廠不只有廠房，最難能可貴的是當年的機器管線都還在，有非常活的工業美學，是很好的文創基地。

烈嶼華南汽水廠創辦人林根陣手拿昔日明星商品「丸樂汽水」的瓶子，談起往昔一瓶汽水要價6元，大概是現在的100多元，仍很多人搶買。記者蔡家蓁／攝影
烈嶼華南汽水廠創辦人林根陣手拿昔日明星商品「丸樂汽水」的瓶子，談起往昔一瓶汽水要價6元，大概是現在的100多元，仍很多人搶買。記者蔡家蓁／攝影
烈嶼華南汽水廠重新改造，今天辦開幕，汽水廠創辦人林根陣（左四）、昔日股東與附近村民一起喝汽水。記者蔡家蓁／攝影
烈嶼華南汽水廠重新改造，今天辦開幕，汽水廠創辦人林根陣（左四）、昔日股東與附近村民一起喝汽水。記者蔡家蓁／攝影
鶴山商店負責人林清渠（右）介紹，當年汽水所使用的香精，直說已經過了50多年，味道還是沒變。記者蔡家蓁／攝影
鶴山商店負責人林清渠（右）介紹，當年汽水所使用的香精，直說已經過了50多年，味道還是沒變。記者蔡家蓁／攝影

金門 文創產業 文化局

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