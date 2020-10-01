快訊

繼歐陽娜娜後 賴冠霖今晚登央視：我在中國台灣等你！

共機中秋也來轉 運八反潛機今單機進入我西南空域

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄土開公司總經理將易人 陳其邁：7月市府就提改派了

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高市府要更換前市長韓國瑜任命的人事，高雄市長陳其邁（中）表示尊重相關局處的評估和考量。記者楊濡嘉／攝影
高市府要更換前市長韓國瑜任命的人事，高雄市長陳其邁（中）表示尊重相關局處的評估和考量。記者楊濡嘉／攝影

高雄港土地開發公司總經理要換人，高雄市長陳其邁今天表示，土開公司總經理是今年7月市府根據專業和績效就行文要求更換總經理，他尊重都發局和當時代理市長楊明州的評估。

土開公司總經理洪東煒原是韓國瑜任市長時的副市長，後改派為土開公司總經理。

除了洪東煒，前市長韓國瑜任命的高捷公司董監事、高銀董事、高雄市工策會等人事，外傳也將更動，陳其邁也表示尊重相關局處的評估和考量。

遠見雜誌最近公布全台縣市競爭力評比，高雄市由去年的第12名掉到第16名，曾和陳其邁競選補選市長的國民黨李眉蓁在臉書對此有所批評。陳其邁說，還是要根據正確的數據，2019高雄市長是韓國瑜，韓在選前之夜下大雨還幫李眉蓁站台，李眉蓁打到自己人也不好，還是根據正確的數據來談比較好，議會要開議了，李在議會還有質詢的機會，大家可以就正確的數字互相討論。

陳其邁今天近6時到旗津豪華露營區了解露營帳、四周景觀、遊客入住情形，稱這是全台獨一無二的海景露營區，歡迎各地遊客到高雄露營。

他說，旗津豪華露營區可欣賞海景、大船入港，而且是高雄市觀光局輔導成立，和許多露營區不一樣，在這裡露營，有海風吹拂，可說是全台獨一無二的海景露營區。

露營區 韓國瑜 陳其邁

延伸閱讀

高雄競爭力退步誰的錯 黃柏霖： 嘜吵！如何進步最重要

拋身障運動中心構想 陳其邁：5%身心障礙者市場不小

藍綠攻守易位 藍議員搬「非法定社福預算」槓陳其邁

沒在客氣！ 高市國民黨議員嚴詞發問陳其邁總預算案

相關新聞

小琉球登船人數破萬！海巡罕見派搜犬到碼頭值勤

中秋節連假首日，今天清晨陸續出觀光人潮，從6時50分首航出發後，總航班已達66航次，登島人數接近一萬人。對此，航運業者表...

男大生上網問：屏東哪裡最塞車？網友回應超歪樓

中秋節連假首日，屏東各觀光景點陸續出現觀光人潮，昨天晚上有屏東某大學的學生，於Dcard發文詢問，「好奇的問，屏東哪裡最...

佳冬客庄重啟老式洗衣場 婆婆媽媽拎著衣桶來佔位

屏東縣佳冬鄉六根村曾有多個灌溉水圳洗衣場，是當地客家婦女晨昏洗衣、聊天的交誼據點，在時代推移下陸續消失，在縣府及地方民間...

為台26線貫通工程埋心結 「雙東首長友好會」邁入共好

連結台東縣達仁鄉與屏東縣牡丹鄉村的阿塱壹古道，屏東縣政府9年前畫設為「旭海觀音鼻自然保留區」，掀起古道探訪熱潮，因名額全...

屏東縣托育資源行動服務車 突破地域限制走入偏鄉

屏東縣政府為豐富「托育資源行動服務車」，今年除新購置3輛「托育資源行動服務車」，並獲國際同濟會台灣總會高屏A區捐助150...

高雄競爭力退步誰的錯 黃柏霖： 嘜吵！如何進步最重要

遠見雜誌最近發表今年對全台各縣市競爭力的評比，高雄市從去年的第12名掉到第16名，國民黨議員李眉蓁在臉書談到環保與環境品...

一夜海上巔簸 搭金門中秋包船民眾返鄉直說「超暈的」

中秋佳節是團圓的日子，不少旅外鄉親都要返鄉過節，為減輕旅台鄉親中秋節返鄉過節的交通負擔，金門縣政府今年援往例安排秋節包船...

盼回歸專業？高市府兩度行文交通部希換土開公司總經理

高雄市長補選後，包括高雄市輪船公司董事長等多位被歸為前市長韓國瑜人馬的首長都被點名撤換，其中高雄港區土地開發公司總經理一...

高雄崗山之眼免門票到年底 周五、六夜間開放到9時

高雄市觀光局在專屬的「高雄旅遊網」公告，今天起到今年底，壽山動物園、旗津貝殼館、崗山之眼天空廊道都免收門票，崗山之眼天空...

中秋節小琉球登島人潮湧現 登船隊伍較端午節明顯減少

中秋連假第一天，東港前往琉球的東港碼頭，今天清晨陸續出現等候登船的排隊人潮。今天不少遊客有鑑於先前連假的經驗，許多人提早...

影／連假首日台東墾丁爆車潮 台1線南下午前破1.7萬輛

中秋連假首日，各旅遊景點都湧現車潮，台東和屏東墾丁必經的台1線枋寮水底寮五叉南下路口，到中午12時累積車流量已突破1.7...

連假訪美濃、岡山、左營、鳳山古城 4路線享單車騎遊樂

中秋連假和雙十連假接續，高雄市觀光局建議四條單，從市區到郊區，包括山區和沿海路線，也有美食可啖。

熱門新聞

影／救出來了！台灣黑熊受傷各單位齊救援 送往急救站

「不二坊」賺飽飽明起連休5天 代購今仍喊到2倍價

影／南下台東墾丁車潮一早停停走走 旅宿店已一房難求

黨籍官司勝訴 蔡秋蘭：還我公道但還未決定重回民進黨

台灣黑熊誤入果園受困鋼索 專家：人多不利救援已管制

台北霞海城隍廟駐駕板橋林家花園4天 信徒可求姻緣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。