高雄土開公司總經理將易人 陳其邁：7月市府就提改派了

高雄港土地開發公司總經理要換人，高雄市長陳其邁今天表示，土開公司總經理是今年7月市府根據專業和績效就行文要求更換總經理，他尊重都發局和當時代理市長楊明州的評估。

土開公司總經理洪東煒原是韓國瑜任市長時的副市長，後改派為土開公司總經理。

除了洪東煒，前市長韓國瑜任命的高捷公司董監事、高銀董事、高雄市工策會等人事，外傳也將更動，陳其邁也表示尊重相關局處的評估和考量。

遠見雜誌最近公布全台縣市競爭力評比，高雄市由去年的第12名掉到第16名，曾和陳其邁競選補選市長的國民黨李眉蓁在臉書對此有所批評。陳其邁說，還是要根據正確的數據，2019高雄市長是韓國瑜，韓在選前之夜下大雨還幫李眉蓁站台，李眉蓁打到自己人也不好，還是根據正確的數據來談比較好，議會要開議了，李在議會還有質詢的機會，大家可以就正確的數字互相討論。

陳其邁今天近6時到旗津豪華露營區了解露營帳、四周景觀、遊客入住情形，稱這是全台獨一無二的海景露營區，歡迎各地遊客到高雄露營。

他說，旗津豪華露營區可欣賞海景、大船入港，而且是高雄市觀光局輔導成立，和許多露營區不一樣，在這裡露營，有海風吹拂，可說是全台獨一無二的海景露營區。