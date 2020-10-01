佳冬客庄重啟老式洗衣場 婆婆媽媽拎著衣桶來佔位

屏東縣佳冬鄉六根村曾有多個灌溉水圳洗衣場，是當地客家婦女晨昏洗衣、聊天的交誼據點，在時代推移下陸續消失，在縣府及地方民間團體努力下，今天下午辦「佳冬衣言堂：洗衫褲‧打嘴鼓‧當生趣」活動，副縣長吳麗雪與地方人士共同啟用福德祠旁的老式洗衣場，正式宣告「洗衣場回來了！」；拎著衣桶來佔位的婆婆媽媽說，雖已習慣用洗衣機，但最讓人懷念是它的交誼功能。

副縣長吳麗雪表示，在客家文化記憶中洗衣場是女力的交流場所，明年六堆300周年，縣府將結合六堆歷史及地方特色人文，舉辦慶典活動，讓六堆被各界看見；未來位於下六根的大伯公洗衣場，將可看到幾十年前提著衣桶、佔好位置洗衣並天南地北閒話家常的畫面，想要知道村裡大小事，到這裡一問便知，這就是客庄生活的一部份。

縣府客家事務處長陳麗萍說，佳冬下六根的大伯公洗衣場，曾經是女性朋友晨昏洗衣、聊天打嘴鼓的據點，也是客家婦女重要的聚會場所；為找回溫馨的時光記憶，經縣府、成功大學大地團隊、鄉公所與在地協會、團體協調下，水利會將常態性放水聯結古今生活的之景象；在地鄉親也主動協助綠美化，讓親近水環境的人們共享美麗客庄，留下歡樂與人文之美。