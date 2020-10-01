烈嶼華南汽水廠重生 丸樂世界蛻變成文創基地

50年前以生產「丸樂汽水」而聞名的金門縣烈嶼鄉華南汽水廠今天在南管樂音中揭開重生序幕，未來將作為文創基地，培養南管人才。重生後的原有機具隨處可見，充滿懷舊氛圍。

華南汽水廠創辦人林根陣說，1969年應列嶼旅居南洋汶萊鄉親建議，經營汽水、飲料事業，因而發起籌設華南汽水廠，並邀友人鄉親投資。

林根陣表示，隔年汽水廠廠房完工後，購置機器與招募技術人員生產沙士、「丸樂汽水」及蘋果西打等飲料，供應小金門地區駐軍及民間飲料需求。

當年因島嶼間運補不便，華南汽水廠是小金門獨家的汽水廠生意頗佳，一時蔚為風潮。

林根陣回憶，當時1瓶汽水新台幣6元，以那時黃金1錢200元、現在高達6000元來換算，當時1瓶汽水相當現在150元，可說是奢侈品，一般家庭還喝不起。但島上有1萬名駐軍是最大的消費群，汽水廠生意興隆，工作人員每天忙得不可開交。

好景不常，因大井水源逐漸鹽化，導致所產製的汽水口味偏鹹而使銷售大幅衰退；後來隨著戰地政務逐漸開放，各項物資運送愈趨便利，而且飲料口味推陳出新，華南汽水廠競爭力下滑，暫停營運。

華南汽水廠沉寂數十年，廠區欠缺管理，環境髒亂不堪，2010年甚至發生棄置的二氧化碳鋼瓶爆炸案，廠房宛如廢墟。林根陣呼籲股東積極參與整修工程，得到多名股東強力支持，最後順利完工。

隨後經在地文化創意事業者－鶴山商店負責人林清渠投入汽水廠再造，並在文化部支持下，將整修後的汽水廠規劃成烈嶼唯一的文創基地，並在今天揭幕，村民與在地耆老多人與會，重溫往日情懷。

烈嶼鄉長洪若珊說，兒時常來汽水廠玩耍，但等到她懂事時，汽水廠已停止營業；很高興看到汽水廠重生，並將做為南管傳承所在。

金門大學建築學系助理教授林美吟表示，華南汽水廠與其它再生場域最大的不同是，這裡是當地工業遺產，原有機具都保留下來，相當珍貴。

改造後的汽水廠，一樓規劃成汽水廠懷舊故事館，內部展示著當年機具零件，特別的是，門口擺放著當年爆炸案被炸開的鋼瓶，成為汽水廠的歷史見證；二樓，將定期展示金門籍畫家作品。

一樓整體空間還規劃若干區塊，有教學體驗區，以汽水廠為主題的工藝作品，還有在地南管樂團定期表演區，培育青年學子學習南管樂曲。

金門文化獎得主洪天映今天帶著樂團學員在現場演奏，為汽水廠增添了藝文風。未來藝術家進駐後，還有一部分做為文創商品展售區。

此外，一樓還設冷熱飲簡餐區，賓客今天在這裡嚐到天然口味自製汽泡水，有在地人說，感覺好像回到過去了。

林根陣透露，當年物資缺乏，「丸樂汽水」是以米酒瓶灌裝。

汽水瓶上標籤經過護貝後，現在成為工作桌或餐桌的裝飾，舊有機具也在桌底展示；重生後，整個空間隨處可見汽水廠元素，彷彿走入時光隧道。