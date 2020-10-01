小琉球登船人數破萬！海巡罕見派搜犬到碼頭值勤

中秋節連假首日，今天清晨陸續出觀光人潮，從6時50分首航出發後，總航班已達66航次，登島人數接近一萬人。對此，航運業者表示，從目前的情況來看，今天的登小琉球的人數會破萬人，但會比端午節減少約5百人左右。海巡人員也因應這次連假人潮，罕見派出偵搜犬防止有心人士攜帶違禁品至小琉球。

泰富航運指出，原本預估今天的人潮會跟端午節連假不相上下，但經過上午的統計，大約會比端午節少5百人左右，至於今天往返東港及小琉球的船班，本公司仍會航行約30趟，而東港出發小琉球末班船則在下午5時啟航，小琉球返回東港則在下午5時30啟航。

泰富航運表示，本公司共有3艘船負責載客，每艘可載192人，目前已經載運4千多名遊客，若加上其他東琉線的船運業者，今天登島人數，大約落在1萬人左右。

另外，屏東警方除疏導南下道路以外，也針對東港華僑市場周圍，以及「東琉線」碼頭，乘船與採買的人車潮量進行疏導，警方機動派出警力到場協疏導交通並取締違停，此外，其他地區車流情況正常。

根據海巡署統計，下午2時許，前往小琉球的總航次已達 66次，到了下午人數已經破萬。對此，海巡人員也曾派勤務人力到場協助人潮疏運，另外，為了杜絕不法，也罕見派出偵搜犬以防有心人士攜帶違禁品至小琉球。

海巡人員指出，偵搜犬今年7月起，就正式派到轄內各港口執行各項協勤務，目前偵蒐犬共4隻，分別為2隻拉不拉多犬及2隻德國狼犬，且每月都會依航班狀況，及重點任務規畫偵搜犬協助相關勤務。