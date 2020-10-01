藏台連線金門發聲 最近距離抗議中國霸凌

西藏台灣人權連線等團體今天在金門北山播音牆舉行記者會，高喊「抗中護自由」、「台灣獨立」和「西藏獨立」等口號，呼籲全球群起抵抗中國的霸凌，真正貫徹自由與民主價值。

西藏台灣人權連線表示，中國極權政府長期以來，持續在中國境内侵害人權與自由，對外也不斷威脅台灣，壓縮台灣國際空間，今天是中國國慶日，各地人權團體在全世界發起"RESIST CHINA: FREEDOM NOW!"（抗中護自由）活動，到各地中國大使館前抗議。由於台灣沒有中國大使館，12個包括關心台灣、西藏、香港等人權議題的非政府組織，選擇到距離中國最近的金門抗議，向中國發聲。

藏台連線理事林欣怡表示，15名成員今天來到金門，站在北山播音牆前，目視廈門，才驚覺金門離中國這麼近。林欣怡表示，近日中共不斷以軍機擾台，希望讓台灣人心生畏懼，但這樣的行動反而激起台灣人團結；到北山播音牆舉辦記者會，具有非常強烈的象徵意義，要讓中國知道，中國不斷打壓台灣參與國際社會，但台灣人不但不怕，反而要和全世界站在一起，抵抗中國。

林欣怡指出，今天在北山播音牆現場雖然只有15人，但全世界這一天會有超過150個團體在61個城市參與RESIST CHINA（抵抗中國）的行動，「透過直播讓全世界聽到我們的聲音，更重要的是，要讓中國聽到。」

藏台連線理事長札西慈仁是印度第二代流亡藏人，他表示，自己在台灣感受到民主與自由的可貴，也感同身受香港人和蒙古人的痛苦；中共政權在中國境内，對於這些民族的人權侵害及政治迫害是一致的，用極權的方式禁止他們的語言、抹去他們的傳統與文化，要讓他們在自己的土地上「流亡」。

台灣人權促進會執委吳佳臻說，中國政府害怕人民爭取基本人權，對內嚴禁集會結社自由、打壓言論自由；對外，以國家安全為名，在他國境內威脅、甚至逮捕異議人士。此外，中國政府挾著龐大的資金，仗著霸道的國際政治勢力，已經對許多國家的體制經濟、甚至基礎建設和民生造成威脅。

台灣自由圖博學聯常務理事李芃萱呼籲各國政府，一同抵抗中共的霸凌，真正貫徹自由與民主的價值，唯有各國一同為自由、民主與人權發聲，才能不再淪為中共霸凌的受害者，也才能達成大家追求的和平與自由。

與會者高喊"RESIST CHINA, FREEDOM NOW"，「抗中護自由」、「台灣獨立」、「西藏獨立」和「香港要自由」等口號。