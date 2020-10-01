快訊

GMP兩藥廠出包！世達上個月下架7藥品 今再回收6款藥

台灣黑熊救出來了！受困陷阱救援影片曝光 送往急救站

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為台26線貫通工程埋心結 「雙東首長友好會」邁入共好

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
「旭海觀音鼻自然保留區」 東南田首發團今天上午出發，屏東縣長潘孟安（後排中）和台東縣長饒慶鈴（後排中右）一起到場，為雙東合作歷史性的一刻做見證。圖／屏東縣政府提供
「旭海觀音鼻自然保留區」 東南田首發團今天上午出發，屏東縣長潘孟安（後排中）和台東縣長饒慶鈴（後排中右）一起到場，為雙東合作歷史性的一刻做見證。圖／屏東縣政府提供

連結台東縣達仁鄉與屏東縣牡丹鄉村的阿塱壹古道，屏東縣政府9年前畫設為「旭海觀音鼻自然保留區」，掀起古道探訪熱潮，因名額全由屏縣府主導分配，北端的南田部落透過台東縣政府爭取，屏縣府開出負擔部分經營管理費用條件獲同意後釋出名額；南田首發團今天上午出發，屏東縣長潘孟安和台東縣長饒慶午一起到場，為雙東合作歷史性的一刻做見證。

台26線台東縣南田到屏東縣旭海貫通工程，在通過環評後，交通部也計畫編列預算，台東縣政府一直抱持支持態度，但9年前前屏東縣長曹啟鴻任內，縣府依文化資產保存法劃設「旭海觀音鼻自然保留區」（含阿塱壹古道），讓台灣最後一段環島公路網夢碎，潘孟安接任後立場不變，台東曾多次公開要求撤銷保留區，雙方埋下心結，今天的「雙東首長友好會」，讓外界嗅到互遞橄欖枝的味道。

潘孟安說，大武山兩邊的台東與屏東，在先民開發、原住民遷徙等歷史淵源上密不可分，保留區內旭海到南田這段海岸線，更見證瑯嶠十八番社與大龜文王國範圍內諸先民的交流與激盪；保護這塊淨土及與當地部落共榮共好，縣府責無旁貸，感謝台東縣政府願意共同承擔這個重擔和兩地社區及民間多年來積極投入人力、物力，讓保留區永續邁入新的紀元。

屏東縣農業處長鄭永裕說，旭海觀音鼻自然保留區劃設時，有不少的反對聲音，認為沒有開闢公路，會影響地方發展，台東縣政府多次公開要求屏東縣撤銷保留區，但10年下來，屏東縣訓練在地解說員，輔導民宿，解決醫療問題， 現在被稱為是台灣最後的淨土，參訪名額都是秒殺；南田社區提出分享名額要求後，縣長指示研議辦理，台東縣政府也來研商，立委伍麗華居中協調， 縣長與牡丹鄉旭海社區溝通，決定釋出50個名額。

他說，每年9月至翌年4月旺季期間報名呈秒殺，在招募解說員特別開放設籍台東縣達仁鄉及屏東縣恆春半島民眾報名培訓，目前認證的42位解說員中有5名台東籍，配合縣府推動環境教育解說、生態調查等保留區工作，現在試辦釋放名額，過一段時間檢討成果，再決定是否延續。

屏東縣政府釋出「旭海觀音鼻自然保留區」50個名額給台東端的達仁鄉南田部落，首發團今天出發。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府釋出「旭海觀音鼻自然保留區」50個名額給台東端的達仁鄉南田部落，首發團今天出發。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 台東 潘孟安

延伸閱讀

亞利桑那感謝台灣助防疫 越洋連線台南屏東首長

「阿塱壹古道」台東端首發團 今天正式入山

屏府捐防疫物資 美國亞利桑那州：慷慨無私夥伴

藍營疑食安會報未把關美豬 蘇貞昌：衛福部主導

相關新聞

高雄競爭力退步誰的錯 黃柏霖： 嘜吵！如何進步最重要

遠見雜誌最近發表今年對全台各縣市競爭力的評比，高雄市從去年的第12名掉到第16名，國民黨議員李眉蓁在臉書談到環保與環境品...

男大生上網問：屏東哪裡最塞車？網友回應超歪樓

中秋節連假首日，屏東各觀光景點陸續出現觀光人潮，昨天晚上有屏東某大學的學生，於Dcard發文詢問，「好奇的問，屏東哪裡最...

一夜海上巔簸 搭金門中秋包船民眾返鄉直說「超暈的」

中秋佳節是團圓的日子，不少旅外鄉親都要返鄉過節，為減輕旅台鄉親中秋節返鄉過節的交通負擔，金門縣政府今年援往例安排秋節包船...

為台26線貫通工程埋心結 「雙東首長友好會」邁入共好

連結台東縣達仁鄉與屏東縣牡丹鄉村的阿塱壹古道，屏東縣政府9年前畫設為「旭海觀音鼻自然保留區」，掀起古道探訪熱潮，因名額全...

屏東縣托育資源行動服務車 突破地域限制走入偏鄉

屏東縣政府為豐富「托育資源行動服務車」，今年除新購置3輛「托育資源行動服務車」，並獲國際同濟會台灣總會高屏A區捐助150...

盼回歸專業？高市府兩度行文交通部希換土開公司總經理

高雄市長補選後，包括高雄市輪船公司董事長等多位被歸為前市長韓國瑜人馬的首長都被點名撤換，其中高雄港區土地開發公司總經理一...

高雄崗山之眼免門票到年底 周五、六夜間開放到9時

高雄市觀光局在專屬的「高雄旅遊網」公告，今天起到今年底，壽山動物園、旗津貝殼館、崗山之眼天空廊道都免收門票，崗山之眼天空...

中秋節小琉球登島人潮湧現 登船隊伍較端午節明顯減少

中秋連假第一天，東港前往琉球的東港碼頭，今天清晨陸續出現等候登船的排隊人潮。今天不少遊客有鑑於先前連假的經驗，許多人提早...

影／連假首日台東墾丁爆車潮 台1線南下午前破1.7萬輛

中秋連假首日，各旅遊景點都湧現車潮，台東和屏東墾丁必經的台1線枋寮水底寮五叉南下路口，到中午12時累積車流量已突破1.7...

連假訪美濃、岡山、左營、鳳山古城 4路線享單車騎遊樂

中秋連假和雙十連假接續，高雄市觀光局建議四條單，從市區到郊區，包括山區和沿海路線，也有美食可啖。

繼輪船公司後 韓國瑜派的高雄土開公司總經理也將換人

高雄市輪船公司昨改選董事長由市府交通局長張淑娟兼任，高雄港區土地開發公司總經理洪東煒傳是市府下個撤換目標。土開公司是高市...

左營萬年季中秋假期登場 蓮潭、環潭路段雙向封路交管

高雄左營萬年季今年在中秋假期登場，今天晚間「火獅點睛」可望吸引一波人潮，警方特別規畫一系列交通管制措施；蓮潭路段、環潭路...

熱門新聞

台南房價漲幅高 議員：地價一坪飆91萬元天價

影／救出來了！台灣黑熊受傷各單位齊救援 送往急救站

「不二坊」賺飽飽明起連休5天 代購今仍喊到2倍價

影／南下台東墾丁車潮一早停停走走 旅宿店已一房難求

黨籍官司勝訴 蔡秋蘭：還我公道但還未決定重回民進黨

台灣黑熊誤入果園受困鋼索 專家：人多不利救援已管制

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。