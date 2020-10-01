為台26線貫通工程埋心結 「雙東首長友好會」邁入共好

連結台東縣達仁鄉與屏東縣牡丹鄉村的阿塱壹古道，屏東縣政府9年前畫設為「旭海觀音鼻自然保留區」，掀起古道探訪熱潮，因名額全由屏縣府主導分配，北端的南田部落透過台東縣政府爭取，屏縣府開出負擔部分經營管理費用條件獲同意後釋出名額；南田首發團今天上午出發，屏東縣長潘孟安和台東縣長饒慶午一起到場，為雙東合作歷史性的一刻做見證。

台26線台東縣南田到屏東縣旭海貫通工程，在通過環評後，交通部也計畫編列預算，台東縣政府一直抱持支持態度，但9年前前屏東縣長曹啟鴻任內，縣府依文化資產保存法劃設「旭海觀音鼻自然保留區」（含阿塱壹古道），讓台灣最後一段環島公路網夢碎，潘孟安接任後立場不變，台東曾多次公開要求撤銷保留區，雙方埋下心結，今天的「雙東首長友好會」，讓外界嗅到互遞橄欖枝的味道。

潘孟安說，大武山兩邊的台東與屏東，在先民開發、原住民遷徙等歷史淵源上密不可分，保留區內旭海到南田這段海岸線，更見證瑯嶠十八番社與大龜文王國範圍內諸先民的交流與激盪；保護這塊淨土及與當地部落共榮共好，縣府責無旁貸，感謝台東縣政府願意共同承擔這個重擔和兩地社區及民間多年來積極投入人力、物力，讓保留區永續邁入新的紀元。

屏東縣農業處長鄭永裕說，旭海觀音鼻自然保留區劃設時，有不少的反對聲音，認為沒有開闢公路，會影響地方發展，台東縣政府多次公開要求屏東縣撤銷保留區，但10年下來，屏東縣訓練在地解說員，輔導民宿，解決醫療問題， 現在被稱為是台灣最後的淨土，參訪名額都是秒殺；南田社區提出分享名額要求後，縣長指示研議辦理，台東縣政府也來研商，立委伍麗華居中協調， 縣長與牡丹鄉旭海社區溝通，決定釋出50個名額。