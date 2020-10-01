屏東縣托育資源行動服務車 突破地域限制走入偏鄉

屏東縣政府為豐富「托育資源行動服務車」，今年除新購置3輛「托育資源行動服務車」，並獲國際同濟會台灣總會高屏A區捐助150萬元購置幼兒教材、玩具及設備來充實服務車功能，屏東縣有5輛「托育資源行動服務車」，每月深入偏鄉，不僅擴大服務範圍，完善服務更讓家長們能有喘息及互相交流認識時間。

屏東縣府社會處指出，屏東縣幅員遼闊，在到不了托育資源中心的地方，把中心內的玩具、圖書還有大家最喜愛的說故事老師，統統放入我們「托育資源行動服務車」，突破地域限制進入偏鄉、原鄉，陪著孩子說故事、玩遊戲，在遊戲的過程中，孩子們從不懂如何玩玩具，進步到可以自己收拾玩具及和同伴分享玩具。

社會處指出，每月「托育資源行動服務車」的服務，讓家長們更能有喘息時間及互相交流認識，讓家長能在放鬆的情境下，學習更多育兒知識及如何陪孩子玩遊戲，是爸媽最佳的好幫手，同時也是孩子們最喜歡的好朋友。

一對老來得子的夫妻，兩人求子多年，在已經放棄的時候，小生命終於來到他們的人生，夫妻兩人辭去工作，回到鄉下務農，希望能有更多時間陪伴寶貝兒子，受限交通，托育資源中心成為家長們帶孩子能到最遠的地方。