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屏東縣托育資源行動服務車 突破地域限制走入偏鄉

聯合報 / 記者劉星君／屏東縣即時報導
屏東縣有5輛「托育資源行動服務車」，每月深入偏鄉，不僅擴大服務範圍，完善服務更讓家長們能有喘息及互相交流認識時間。圖／屏東縣府社會處提供
屏東縣有5輛「托育資源行動服務車」，每月深入偏鄉，不僅擴大服務範圍，完善服務更讓家長們能有喘息及互相交流認識時間。圖／屏東縣府社會處提供

屏東縣政府為豐富「托育資源行動服務車」，今年除新購置3輛「托育資源行動服務車」，並獲國際同濟會台灣總會高屏A區捐助150萬元購置幼兒教材、玩具及設備來充實服務車功能，屏東縣有5輛「托育資源行動服務車」，每月深入偏鄉，不僅擴大服務範圍，完善服務更讓家長們能有喘息及互相交流認識時間。

屏東縣府社會處指出，屏東縣幅員遼闊，在到不了托育資源中心的地方，把中心內的玩具、圖書還有大家最喜愛的說故事老師，統統放入我們「托育資源行動服務車」，突破地域限制進入偏鄉、原鄉，陪著孩子說故事、玩遊戲，在遊戲的過程中，孩子們從不懂如何玩玩具，進步到可以自己收拾玩具及和同伴分享玩具。

社會處指出，每月「托育資源行動服務車」的服務，讓家長們更能有喘息時間及互相交流認識，讓家長能在放鬆的情境下，學習更多育兒知識及如何陪孩子玩遊戲，是爸媽最佳的好幫手，同時也是孩子們最喜歡的好朋友。

一對老來得子的夫妻，兩人求子多年，在已經放棄的時候，小生命終於來到他們的人生，夫妻兩人辭去工作，回到鄉下務農，希望能有更多時間陪伴寶貝兒子，受限交通，托育資源中心成為家長們帶孩子能到最遠的地方。

屏東縣府社會處指出，托育資源中心是新手父母交流的好去處，除彼此間育兒話題外，也會不定期舉辦親子活動，增添家長與孩子間的互動與生活經驗，民眾若有育兒諮詢、活動報名事宜，可電洽屏東縣托育資源中心08-7362972、潮州托育資源中心08-7889918。

屏東縣有5輛「托育資源行動服務車」，每月深入偏鄉，不僅擴大服務範圍，完善服務更讓家長們能有喘息及互相交流認識時間。圖／屏東縣府社會處提供
屏東縣有5輛「托育資源行動服務車」，每月深入偏鄉，不僅擴大服務範圍，完善服務更讓家長們能有喘息及互相交流認識時間。圖／屏東縣府社會處提供
屏東縣有5輛「托育資源行動服務車」，每月深入偏鄉，不僅擴大服務範圍，完善服務更讓家長們能有喘息及互相交流認識時間。圖／屏東縣府社會處提供
屏東縣有5輛「托育資源行動服務車」，每月深入偏鄉，不僅擴大服務範圍，完善服務更讓家長們能有喘息及互相交流認識時間。圖／屏東縣府社會處提供
屏東縣有5輛「托育資源行動服務車」，每月深入偏鄉，不僅擴大服務範圍，完善服務更讓家長們能有喘息及互相交流認識時間。圖／屏東縣府社會處提供
屏東縣有5輛「托育資源行動服務車」，每月深入偏鄉，不僅擴大服務範圍，完善服務更讓家長們能有喘息及互相交流認識時間。圖／屏東縣府社會處提供

屏東縣政府 托育 偏鄉

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