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高雄競爭力退步誰的錯 黃柏霖： 嘜吵！如何進步最重要
遠見雜誌最近發表今年對全台各縣市競爭力的評比，高雄市從去年的第12名掉到第16名，國民黨議員李眉蓁在臉書談到環保與環境品質和高雄財政，要高雄市政府對症下藥。民進黨市議員邱俊憲今天反批那是前市長韓國瑜任內未做好所致。國民黨議員黃柏霖強調，現在最重要的是如何讓高雄愈來愈好，去談是那一位市長的責任，並無意義。
遠見雜誌3天前公布今年對23縣市整體與多項指標的評比，整體競爭力方面，高雄市不進反退了4名。環保方面只比嘉義縣好，是全台倒數第二名，即為六都之末。
李眉蓁在臉書談此評比，並表示環保與環境品質、公共安全、地方財政等是跟高雄市的現況相當符合，應該是最需要迎頭趕上的部份；空汙是高雄市民常年的痛，空氣品質嚴重不佳，讓大家的生活品質與健康都受到嚴重威脅；另外，高雄市的財政問題一直都為人詬病，負債嚴重亟需改善；希望市府能針對問題對症下藥，明年此時再次評比時高雄的城市競爭力能突飛猛進。
邱俊憲當時即到李眉蓁臉書留言，遠見的評比的資料是去年的，是韓國瑜當市長時的資料；今天他再度表示，李眉蓁是在打臉韓國瑜，因為是韓國瑜過去一年多來的執政造成高雄城市競爭力退步，空汙防治成績非常不好，國民黨應深切反省並給高雄市民一個道歉。
黃柏霖受訪時說，城市進步需要大家一起努力，且需一年接一年持續努力，現在城市競爭力下降，大家要痛定思痛去找出下降的原因，全力改進；市政建設一棒接一棒，韓國瑜的任務已結束，現在市長陳其邁自有責任接手讓城市更進步，大家要思考的是現階段如何讓高雄更好，此時去談城市退步是那位市長的責任，毫無意義，也無助高雄進步。
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