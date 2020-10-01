一夜海上巔簸 搭金門中秋包船民眾返鄉直說「超暈的」

中秋佳節是團圓的日子，不少旅外鄉親都要返鄉過節，為減輕旅台鄉親中秋節返鄉過節的交通負擔，金門縣政府今年援往例安排秋節包船，由金門快輪從台中行駛金門，載運208名民眾返鄉過節，但因為連日風浪太大，海象不佳，不少人飽受暈船之苦，上岸的瞬間，才勉強恢復笑容。

金門快輪於昨天深夜11時從台中港出發，在今天上午8時許抵達金門料羅港，經過一夜海上巔簸，208名乘客，很多都暈船暈的很慘，不少人吐到不行，臉色慘白，因為整夜暈船，加上接駁船梯因潮差關係太陡難以行走，民衆下船後對於此次的返鄉搭船體驗都不是很好，有民眾就說，實在太辛苦了，看到不少人因為暈船都吐了。

縣府秘書長陳朝金和觀光處副處長許績鑫等人一早也在料羅港區接船，並代表縣長楊鎮浯歡迎鄉親返鄉過節，現場也特別準備早餐餐盒，由陳朝金等人將餐盒交到剛下船的鄉親手裡，並一一和鄉親問候，歡迎回家。

昨日海上有些許風浪，一位媽媽推著嬰兒車帶小孩下船，說船上蠻晃的，小孩暈船，不過仍然感謝縣府提供包船，讓買不到機票的鄉親也可以返鄉。另一位先生下船時向秘書長陳朝金大讚包船政策，希望縣府農曆年時繼續提供這項服務。

另外，縣府台中往返金門中秋專船（回程）預定10月4上午11點由料羅港返航，船票售票日期截至10月3中午12:00為止，目前尚有空位，歡迎有意搭乘的鄉親旅客請洽金門登記窗口：王賢姿，電話：082-353432、0933-699-287洽詢購票。