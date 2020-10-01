男大生上網問：屏東哪裡最塞車？網友回應超歪樓

中秋節連假首日，屏東各觀光景點陸續出現觀光人潮，昨天晚上有屏東某大學的學生，於Dcard發文詢問，「好奇的問，屏東哪裡最會塞車，車流量最大?」，結果引來網友歪回應。

社群媒體Dcard，昨天晚上11時許，一名屏東某大學男大生發文詢問，「好奇的問，屏東哪裡最會塞車，車流量最大?」

此貼文一出，結果有該校學生留言回應，「中午的學府路」、「我烙賽的馬桶」、「你隔壁和隔壁的隔壁都在載A片的時候」、「選課的那天的大概10點到11點之間」。

整串貼文中，只有一則回應認真回答，並指出，「台一線、高屏大橋還有台88跟假日的車城墾丁（會實施紅燈管制一次要等300秒）」。

然而中秋連假首日，上午6時至7時南下車道，已出現1732輛的車潮，且越靠近中午，車流倍增，警方也針對特定路段調撥車道進行疏導措施。

屏東警方表示，為了觀光或返鄉的車潮疏運，紅綠燈控制若以平常的燈控方式，主幹道車輛能走的距離恐怕會縮短，塞車的時間恐怕就會延長，若能縮短主幹道最大車流行駛時間，才能加速疏導車流。