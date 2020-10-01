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男大生上網問：屏東哪裡最塞車？網友回應超歪樓

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東警方今天上午為針對中秋節連假車潮，提前展開疏導工作。記者陳弘逸／翻攝
屏東警方今天上午為針對中秋節連假車潮，提前展開疏導工作。記者陳弘逸／翻攝

中秋節連假首日，屏東各觀光景點陸續出現觀光人潮，昨天晚上有屏東某大學的學生，於Dcard發文詢問，「好奇的問，屏東哪裡最會塞車，車流量最大?」，結果引來網友歪回應。

社群媒體Dcard，昨天晚上11時許，一名屏東某大學男大生發文詢問，「好奇的問，屏東哪裡最會塞車，車流量最大?」

此貼文一出，結果有該校學生留言回應，「中午的學府路」、「我烙賽的馬桶」、「你隔壁和隔壁的隔壁都在載A片的時候」、「選課的那天的大概10點到11點之間」。

整串貼文中，只有一則回應認真回答，並指出，「台一線、高屏大橋還有台88跟假日的車城墾丁（會實施紅燈管制一次要等300秒）」。

然而中秋連假首日，上午6時至7時南下車道，已出現1732輛的車潮，且越靠近中午，車流倍增，警方也針對特定路段調撥車道進行疏導措施。

屏東警方表示，為了觀光或返鄉的車潮疏運，紅綠燈控制若以平常的燈控方式，主幹道車輛能走的距離恐怕會縮短，塞車的時間恐怕就會延長，若能縮短主幹道最大車流行駛時間，才能加速疏導車流。

屏東警方強調，若要達到整體車流的最小延滯，必須要讓支道車輛增加停等時間，以幫助主線車輛有更長的綠燈，走更遠的距離，就像高速公路的匝道管制，必須等候一段時間，才能上高速公路，也才能在行車時維持速度，更快抵達目的地。

貼文只有一名網友針對問題回答。記者陳弘逸／翻攝至Dcard
貼文只有一名網友針對問題回答。記者陳弘逸／翻攝至Dcard
屏東某大學的學生，於Dcard發文詢問，「好奇的問，屏東哪裡最會塞車，車流量最大?」。記者陳弘逸／翻攝至Dcard
屏東某大學的學生，於Dcard發文詢問，「好奇的問，屏東哪裡最會塞車，車流量最大?」。記者陳弘逸／翻攝至Dcard
男大生發文提問，引來多數網友歪樓回答。記者陳弘逸／翻攝至Dcard
男大生發文提問，引來多數網友歪樓回答。記者陳弘逸／翻攝至Dcard

屏東 塞車 中秋節

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