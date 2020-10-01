盼回歸專業？高市府兩度行文交通部希換土開公司總經理

高雄市長補選後，包括高雄市輪船公司董事長等多位被歸為前市長韓國瑜人馬的首長都被點名撤換，其中高雄港區土地開發公司總經理一職，高市府7月至今已兩度發文建議換人，就待交通部同意後，由土開公司召開董事會處理。

高雄市都市發展局證實，市府確實已發出公文建議調整土開公司總經理人選，主要是希望土開公司經營能回歸專業，避免運作上困擾。依法，市府對土開公司總經理人選本來就有薦派權。

據了解，今年7月現任祕書長楊明州代理高雄市長期間，就以提升高雄港區土地開發營運績效理由，發文交通部建議由現任董事長沈妙姿暫兼總經理，但中央鑑於市長仍在補選期間，暫擱此案，新任市長陳其邁繼任後，市府9月月再度行文交通部，重提此事。

高雄土開公司是港務公司投資51%主導的國營企業，高市府佔49%，依法高市府改薦派人事案須經交通部長簽核，再上呈行政院長核備。

前市長韓國瑜下台後，政務官也跟著卸任，公營單位高層、官股派任代表等在新市長陳其邁上任後也陸續更動。高雄輪船公司前董事長黃文財一職已由交通局長張淑娟兼任。土開公司總經理洪東煒則傳是下一波撤換的對象。