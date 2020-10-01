中秋節琉球登島人潮湧現　登船隊伍較端午節明顯減少

中秋連假第一天，東港前往琉球的東港碼頭，今天清晨陸續出現等候登船的排隊人潮。今天不少遊客有鑑於先前連假的經驗，許多人提早到場買票等候登船，然而，今天前往琉球的人潮，也較先前端午連假明顯減少，對此，船班業者表示，這連假四天，仍會超過端午連假的3萬人次。

船班業者指出，為因應中秋連續假期，會特別加開船班，平常最早的第一班船為7時啟航，今天提前到6時50分啟航，目前疏運旅客截至中午為止，已經來到約2千名遊客，

船班業者表示，為了疏運人潮，會安排加班船疏運人潮，初估連假這四天，會超過端午連假的3萬多人潮，而今天自家船班預計會載運4千5百多名遊客。

一名來自桃園的遊客表示，有提早規畫去小琉球玩，也有預期人潮會很多，為了防止塞車，昨晚提前到東港過夜，但今天來到現場人潮還是多到出乎預料，不過等待登船的時間並沒有等太久。

記者實際觀察，上次端午連假單日登島人潮，從上午到中午排隊登船的隊伍，長達一百多公尺，甚至擠滿華僑市場旁的走道，但這次中秋連假，等候登船的隊伍，不僅不如上次的人潮，這次排隊人潮，也較端午連假少，且有不少遊客，提早到場購票登船。

對此，船務人員表示，載運東港與小琉球的往返人潮，也有受到氣候與海況影響，今天的海況，較端午節好，因此，航行或登船都會比較順利，也有助於加速人潮疏運。