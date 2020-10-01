快訊

國台辦「海峽中線不存在」 馬英九說了這句話

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中秋節琉球登島人潮湧現　登船隊伍較端午節明顯減少

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
中秋連假東港往小琉球登船人潮。記者陳弘逸／攝影
中秋連假東港往小琉球登船人潮。記者陳弘逸／攝影

中秋連假第一天，東港前往琉球的東港碼頭，今天清晨陸續出現等候登船的排隊人潮。今天不少遊客有鑑於先前連假的經驗，許多人提早到場買票等候登船，然而，今天前往琉球的人潮，也較先前端午連假明顯減少，對此，船班業者表示，這連假四天，仍會超過端午連假的3萬人次。

船班業者指出，為因應中秋連續假期，會特別加開船班，平常最早的第一班船為7時啟航，今天提前到6時50分啟航，目前疏運旅客截至中午為止，已經來到約2千名遊客，

船班業者表示，為了疏運人潮，會安排加班船疏運人潮，初估連假這四天，會超過端午連假的3萬多人潮，而今天自家船班預計會載運4千5百多名遊客。

一名來自桃園的遊客表示，有提早規畫去小琉球玩，也有預期人潮會很多，為了防止塞車，昨晚提前到東港過夜，但今天來到現場人潮還是多到出乎預料，不過等待登船的時間並沒有等太久。

記者實際觀察，上次端午連假單日登島人潮，從上午到中午排隊登船的隊伍，長達一百多公尺，甚至擠滿華僑市場旁的走道，但這次中秋連假，等候登船的隊伍，不僅不如上次的人潮，這次排隊人潮，也較端午連假少，且有不少遊客，提早到場購票登船。

對此，船務人員表示，載運東港與小琉球的往返人潮，也有受到氣候與海況影響，今天的海況，較端午節好，因此，航行或登船都會比較順利，也有助於加速人潮疏運。

東港華僑市場旁的停車場業者表示，東港平常周末，無論是到華僑市場吃飯，或是要去小琉球玩就經常客滿，但每逢連假，等候排隊等待空位的車輛，就會多到把雙向道塞成單向道，因此，停車位爆其實無論周末或連假都是正常發揮。

中秋連假東港往小琉球排隊候船人潮較端午連假稀少。記者陳弘逸／攝影
中秋連假東港往小琉球排隊候船人潮較端午連假稀少。記者陳弘逸／攝影
端午連假等候登船的人潮多到長達百公尺的排隊人龍，幾乎擠滿華僑市場旁的人潮，人潮明顯較中秋節多。圖本報資料照片
端午連假等候登船的人潮多到長達百公尺的排隊人龍，幾乎擠滿華僑市場旁的人潮，人潮明顯較中秋節多。圖本報資料照片
中秋連假東港往小琉球排隊候船人潮。記者陳弘逸／攝影
中秋連假東港往小琉球排隊候船人潮。記者陳弘逸／攝影

連假 小琉球 東港

延伸閱讀

10片200元 ！到小琉球被阿姨推銷魷魚片 他好心幫忙事後氣炸

歡度中秋節闔家團圓 社工：請留給未婚失婚者喘息空間

台東南迴改一早湧車潮 綠島船班皆客滿

中秋4天連假 花蓮市垃圾照常清運

相關新聞

繼輪船公司後 韓國瑜派的高雄土開公司總經理也將換人

高雄市輪船公司昨改選董事長由市府交通局長張淑娟兼任，高雄港區土地開發公司總經理洪東煒傳是市府下個撤換目標。土開公司是高市...

高雄崗山之眼免門票到年底 周五、六夜間開放到9時

高雄市觀光局在專屬的「高雄旅遊網」公告，今天起到今年底，壽山動物園、旗津貝殼館、崗山之眼天空廊道都免收門票，崗山之眼天空...

中秋節琉球登島人潮湧現　登船隊伍較端午節明顯減少

中秋連假第一天，東港前往琉球的東港碼頭，今天清晨陸續出現等候登船的排隊人潮。今天不少遊客有鑑於先前連假的經驗，許多人提早...

影／連假首日台東墾丁爆車潮 台1線南下午前破1.7萬輛

中秋連假首日，各旅遊景點都湧現車潮，台東和屏東墾丁必經的台1線枋寮水底寮五叉南下路口，到中午12時累積車流量已突破1.7...

連假訪美濃、岡山、左營、鳳山古城 4路線享單車騎遊樂

中秋連假和雙十連假接續，高雄市觀光局建議四條單，從市區到郊區，包括山區和沿海路線，也有美食可啖。

左營萬年季中秋假期登場 蓮潭、環潭路段雙向封路交管

高雄左營萬年季今年在中秋假期登場，今天晚間「火獅點睛」可望吸引一波人潮，警方特別規畫一系列交通管制措施；蓮潭路段、環潭路...

不讓老洗衣場成美麗回憶 佳冬六根人重啟「活歷史」

屏東縣佳冬鄉是傳統農業客家庄，當地六根村曾有多個灌溉水圳洗衣場，是女性晨昏洗衣、聊天「打嘴鼓」的據點，也是客家婦女交誼的...

手機繳費免排隊 熱門景區高雄駁二旁停車場推智慧管理

中秋連假到來，高雄知名景點駁二特區預計將湧入不少人潮，駁二旁的公園停車場導入新一代智慧停車管理服務，可用手機繳費，省去排...

中秋連假 高市客運場站落實防疫、宣導戴口罩

新冠肺炎疫情趨緩，但中秋連假到來，各大眾運輸場站也湧現人潮，高雄市區監理所要求業者落實防疫工作，除場站與車輛清潔及消毒，...

台灣稻米達人冠軍賽 高雄農友包下亞軍及季軍

高雄市農友以高雄147號品種參加「台灣稻米達人冠軍賽」，士官長退役後轉戰農業的美濃區農會巫璋貴，50歲才學種稻，一舉奪下...

秋高氣爽放風箏 專家建議：屏東大鵬灣、高雄旗津海灘

中秋連假和隨後到來的雙十連假，趁休假全家出遊的民眾，可能有些家長想和孩子一起放放風箏，高雄市雲霄風箏協會總幹事莊進源建議...

「阿塱壹古道」台東端首發團 今天正式入山

台東與屏東兩縣就分配「阿塱壹古道」入山名額今年8月達成合作協定後，台東端首發團今天正式運作，14位山友和南田社發展協會登...

熱門新聞

村落「第醫人」台南一中楊振杰出院了 送卡片謝師恩

台南房價漲幅高 議員：地價一坪飆91萬元天價

台中火車站出後站如入第三世界 議員籲加速執行大車站

竹南頭份運動公園2.0 徐耀昌讚媲美大安森林公園

黨籍官司勝訴 蔡秋蘭：還我公道但還未決定重回民進黨

丈夫承攬學校午餐標案被質疑 邱于軒：可受檢驗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。