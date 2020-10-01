勸導預防勝於取締 高市警有效降低死亡車禍

高市警局8月起以勸導教育代替取締，取締易肇事違規，市區小巷弄或郊區的輕微違規則改以勸導為主。8、9月取締件數較去年同期減少6852件；但A1死亡車禍反減少4件4人。

高雄市政府警察局長劉柏良上任後，提出教育、工程、執法「交通3E政策」，交通執法占20%，交通工程占10%，交通教育占70%；他認為，從各級教育單位配合宣導，將交通安全觀念灌輸給下一代，才能營造安全用路環境。

根據警察局統計，109年8月、9月取締件數共59644件，較去年同期減少6852件。109年8月、9月全市發生A1事故（造成人員當場或24小時內死亡）22件、23人死亡；A2事故（造成人員受傷或超過24小時死亡）發生5677件、7959人受傷。A1死亡車禍較去年同期減少了4件4人、A2受傷車禍減少242件，受傷減少337人。

高雄市警局發布新聞稿指出，警方自8月起針對易肇事路口、路段，強力取締易造成重大交通事故違規，例如闖紅燈、超速、併排停車等，市區巷弄及郊區一般產業道路則以勸導代替；9月起更進一步把重點放在勸導和宣導，盼以有限警力提升民眾交通素養。

此外，市警局也檢討現有交通崗哨，規劃增加上、下班尖峰、易壅塞肇事路口交通崗勤務，服勤警力數從147人增加到220人。離峰時段則在易肇事路口、路段設置「交通巡邏箱」199處，員警簽巡時還需在附近守望10分鐘，提醒民眾遵守交通規則。