快訊

國台辦「海峽中線不存在」 馬英九說了這句話

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／連假首日台東墾丁爆車潮 台1線南下午前破1.7萬輛

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
中秋連假首日，往台東、墾丁的台1線和台9線南下路段上午均爆車潮，部分路段停停走走，屏東警方首度引進空拍機監控車流，對全線車流狀況做快速反應。記者潘欣中／翻攝
中秋連假首日，往台東、墾丁的台1線和台9線南下路段上午均爆車潮，部分路段停停走走，屏東警方首度引進空拍機監控車流，對全線車流狀況做快速反應。記者潘欣中／翻攝

中秋連假首日，各旅遊景點都湧現車潮，台東屏東墾丁必經的台1線枋寮水底寮五叉南下路口，到中午12時累積車流量已突破1.7萬輛，警方從上午7時40分祭出調撥車道措施，部分路段停停走走，從國道3南州交流道到墾丁平時的車程1小時，今天要多花半小時；另台9線往台東方向的車流量雖增加，上午仍有50至60公里的時速。屏東警方這次首度引進空拍機監控車流，對全線車流狀況做快速反應。

屏東警方透過智慧交控系統，提早因應台1線南下台東和墾丁的車流，上午7時40分已祭出調撥車道措施，從台1線436公里（水底寮路段）至445.5公里（嘉和路段）的易壅塞路段，將北上車道調撥1車道予南下車流使用，今天上午最大車流量出現在上午9午至10時的3212輛，與農曆春節期間的最大車流量相當。

台1線在屏東楓港轉台9線到台東的車流量大，台9線獅子鄉段多是2線車道，連假期間以「漸變車道措施」因應；警方表示，台9線獅子鄉段多為雙向車道，為避免車輛於路口匯入處爭道發生交通事故，公路總局實施車道縮減漸變措施，維持全線1車道，今明兩天於上午8到16時從新路路段（449公里）及丹路外環道（446.5-447公里）往台東方向實施車道縮減。

枋寮警分局呼籲，往年皆發現汽車違規行駛機、慢車道為最大宗違規，將強力取締違停及相關違規，分局長黃國源表示，駕駛朋友行車前應注意車輛檢查且勿疲勞駕駛，以降低意外發生；若要查詢道路交通狀況，可撥打分局電話08-8782004，或收聽警廣掌握最新資訊，避開車潮尖峰時段，配合交通人員指揮及嚴守交通規則。

中秋連假首日，往台東、墾丁的台1線和台9線南下路段上午均爆車潮，部分路段停停走走，屏東警方首度引進空拍機監控車流，對全線車流狀況做快速反應。記者潘欣中／翻攝
中秋連假首日，往台東、墾丁的台1線和台9線南下路段上午均爆車潮，部分路段停停走走，屏東警方首度引進空拍機監控車流，對全線車流狀況做快速反應。記者潘欣中／翻攝

車道 台東 屏東

延伸閱讀

中秋連假首日交通順暢 侯友宜：民眾預期塞車先迴避

中秋4天連假 花蓮市垃圾照常清運

屏東警應對中秋連假人、車潮 擬八大疏導措施防塞車

連假首日台東南迴北上現車潮 民眾：早上7點就開始

相關新聞

繼輪船公司後 韓國瑜派的高雄土開公司總經理也將換人

高雄市輪船公司昨改選董事長由市府交通局長張淑娟兼任，高雄港區土地開發公司總經理洪東煒傳是市府下個撤換目標。土開公司是高市...

高雄崗山之眼免門票到年底 周五、六夜間開放到9時

高雄市觀光局在專屬的「高雄旅遊網」公告，今天起到今年底，壽山動物園、旗津貝殼館、崗山之眼天空廊道都免收門票，崗山之眼天空...

中秋節琉球登島人潮湧現　登船隊伍較端午節明顯減少

中秋連假第一天，東港前往琉球的東港碼頭，今天清晨陸續出現等候登船的排隊人潮。今天不少遊客有鑑於先前連假的經驗，許多人提早...

影／連假首日台東墾丁爆車潮 台1線南下午前破1.7萬輛

中秋連假首日，各旅遊景點都湧現車潮，台東和屏東墾丁必經的台1線枋寮水底寮五叉南下路口，到中午12時累積車流量已突破1.7...

連假訪美濃、岡山、左營、鳳山古城 4路線享單車騎遊樂

中秋連假和雙十連假接續，高雄市觀光局建議四條單，從市區到郊區，包括山區和沿海路線，也有美食可啖。

左營萬年季中秋假期登場 蓮潭、環潭路段雙向封路交管

高雄左營萬年季今年在中秋假期登場，今天晚間「火獅點睛」可望吸引一波人潮，警方特別規畫一系列交通管制措施；蓮潭路段、環潭路...

不讓老洗衣場成美麗回憶 佳冬六根人重啟「活歷史」

屏東縣佳冬鄉是傳統農業客家庄，當地六根村曾有多個灌溉水圳洗衣場，是女性晨昏洗衣、聊天「打嘴鼓」的據點，也是客家婦女交誼的...

手機繳費免排隊 熱門景區高雄駁二旁停車場推智慧管理

中秋連假到來，高雄知名景點駁二特區預計將湧入不少人潮，駁二旁的公園停車場導入新一代智慧停車管理服務，可用手機繳費，省去排...

中秋連假 高市客運場站落實防疫、宣導戴口罩

新冠肺炎疫情趨緩，但中秋連假到來，各大眾運輸場站也湧現人潮，高雄市區監理所要求業者落實防疫工作，除場站與車輛清潔及消毒，...

台灣稻米達人冠軍賽 高雄農友包下亞軍及季軍

高雄市農友以高雄147號品種參加「台灣稻米達人冠軍賽」，士官長退役後轉戰農業的美濃區農會巫璋貴，50歲才學種稻，一舉奪下...

秋高氣爽放風箏 專家建議：屏東大鵬灣、高雄旗津海灘

中秋連假和隨後到來的雙十連假，趁休假全家出遊的民眾，可能有些家長想和孩子一起放放風箏，高雄市雲霄風箏協會總幹事莊進源建議...

「阿塱壹古道」台東端首發團 今天正式入山

台東與屏東兩縣就分配「阿塱壹古道」入山名額今年8月達成合作協定後，台東端首發團今天正式運作，14位山友和南田社發展協會登...

熱門新聞

村落「第醫人」台南一中楊振杰出院了 送卡片謝師恩

台南房價漲幅高 議員：地價一坪飆91萬元天價

台中火車站出後站如入第三世界 議員籲加速執行大車站

竹南頭份運動公園2.0 徐耀昌讚媲美大安森林公園

黨籍官司勝訴 蔡秋蘭：還我公道但還未決定重回民進黨

丈夫承攬學校午餐標案被質疑 邱于軒：可受檢驗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。