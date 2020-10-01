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影／連假首日台東墾丁爆車潮 台1線南下午前破1.7萬輛
中秋連假首日，各旅遊景點都湧現車潮，台東和屏東墾丁必經的台1線枋寮水底寮五叉南下路口，到中午12時累積車流量已突破1.7萬輛，警方從上午7時40分祭出調撥車道措施，部分路段停停走走，從國道3南州交流道到墾丁平時的車程1小時，今天要多花半小時；另台9線往台東方向的車流量雖增加，上午仍有50至60公里的時速。屏東警方這次首度引進空拍機監控車流，對全線車流狀況做快速反應。
屏東警方透過智慧交控系統，提早因應台1線南下台東和墾丁的車流，上午7時40分已祭出調撥車道措施，從台1線436公里（水底寮路段）至445.5公里（嘉和路段）的易壅塞路段，將北上車道調撥1車道予南下車流使用，今天上午最大車流量出現在上午9午至10時的3212輛，與農曆春節期間的最大車流量相當。
台1線在屏東楓港轉台9線到台東的車流量大，台9線獅子鄉段多是2線車道，連假期間以「漸變車道措施」因應；警方表示，台9線獅子鄉段多為雙向車道，為避免車輛於路口匯入處爭道發生交通事故，公路總局實施車道縮減漸變措施，維持全線1車道，今明兩天於上午8到16時從新路路段（449公里）及丹路外環道（446.5-447公里）往台東方向實施車道縮減。
枋寮警分局呼籲，往年皆發現汽車違規行駛機、慢車道為最大宗違規，將強力取締違停及相關違規，分局長黃國源表示，駕駛朋友行車前應注意車輛檢查且勿疲勞駕駛，以降低意外發生；若要查詢道路交通狀況，可撥打分局電話08-8782004，或收聽警廣掌握最新資訊，避開車潮尖峰時段，配合交通人員指揮及嚴守交通規則。
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