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連假訪美濃、岡山、左營、鳳山古城 4路線享單車騎遊樂
中秋連假和雙十連假接續，高雄市觀光局建議四條單，從市區到郊區，包括山區和沿海路線，也有美食可啖。
1、從左營蓮池潭畔的舊城門、古厝巡禮開始，沿舊城牆外到果貿社區，再從左營大路轉進左營眷村，在大樹夾道的運動場邊走訪「再見捌捌陸眷村文化園區」。蓮池潭特色商店中外餅舖有DIY可體驗做餅的樂趣，左營大路上美食老店可數十年不變的好口味小吃可品嘗。
2、美濃線─美濃農田間的小路本來就適合騎單車，水圳、中正湖畔、漂漂河、陶藝、紙傘工藝，都可以騎單車一一走訪；啖糕堂、濃夫生活各有在地天然食材製作的甜點可選購。
3、岡山燕巢線的阿公店水庫沿路有綠樹、清風、水景，本來就是單車族喜愛的路線。觀光局建議可到在地的金山社區走走，欣賞古厝、一起做農村飯包、紅龜粿，到岡山時，可走訪在地傳香60年的高雄老味「志斌豆瓣醬故事館」。
4、鳳山線─從衛武營藝術文化中心出發，走訪澄瀾砲台、南門（安化門）舊址、平成砲台、鳳儀書院、訓風砲台、黃埔新村、原日本海軍鳳山無線電信所和大東文化藝術中心。
觀光局長周玲妏表示，這些單車遊程，觀光局也規畫「高雄乘風而騎」、「鳳山城市博物館藝騎漫遊」等單車活動」，都可報名參加。詳細報名資訊可到「高雄乘風而騎」臉書粉絲專頁搜尋，如加入「高雄旅遊網」即可獲取活動最新訊息。
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