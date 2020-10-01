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繼輪船公司後 韓國瑜派的高雄土開公司總經理也將換人

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄港區土地開發公司總經理洪東煒。圖／土開公司提供
高雄港區土地開發公司總經理洪東煒。圖／土開公司提供

高雄市輪船公司昨改選董事長由市府交通局長張淑娟兼任，高雄港區土地開發公司總經理洪東煒傳是市府下個撤換目標。土開公司是高市府與台灣港務公司合資成立，總經理由市府指派，港務公司今證實，已收到市府通知，呈報中央核定中。

前市長韓國瑜下台後，政務官也跟著卸任，另公營單位高層、官股派任代表等，也在新市長陳其邁上任後陸續改派。包括高雄輪船公司董事長黃文財收到市府改聘董事通知，由張淑娟兼任。土開公司總經理洪東煒也傳將撤換。

土開公司是市府和台灣港務公司合資成立，市府出資49%、港務公司出資51%，董事長由港務公司推派、總經理由市府推派，再由董事會委任。韓國瑜執政期間，派前副市長洪東煒出任總經理，傳日前市府去函港務公司要改派委任總經理。

台灣港務公司今證實，已收到市府改派總經理通知，因土開公司屬國營事業，須再報中央核定，目前已送中央核定。改派後，依規定提董事會，新人選再由董事會委任。

韓國瑜 高雄港 陳其邁

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